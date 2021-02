Insolite : un an après sa disparition en Allemagne, un chat retrouvé de l'autre côté du Rhin, en Alsace

L'histoire est à peine croyable. Un petit chat prénommé Mogli qui vivait à Wyhl dans le Bade-Würtemberg en Allemagne a été retrouvé exactement un an après avoir été perdu... Mais retrouvé en France !

Plus précisément à Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin, en Alsace, à 30 km de son point de départ ! Le joli chat de couleur noir a été retrouvé en forêt par des bénévoles d'une association d'aide aux animaux, identifié grâce à sa puce, et ramené chez une vétérinaire de Ribeauvillé qui l'a pris en charge.

Le chat a en tout cas réussi à traverser le Rhin et à survivre pendant un an ! A la grande surprise de sa maîtresse allemande, Monika Lindemann venu le récupérer en Alsace.

"Mon chat s'appelle Mogli. Il a disparu le 18 février dernier. Je l'ai depuis toujours cherché. J'ai écris et affiché des pancartes, j'ai aussi cherché sur Facebook. Mais le chat était parti. Ensuite, je n'en ai plus entendu parler... et il y a quelques jours, une association m'a appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé le chat" explique Monika Lindemann. Au départ, la maîtresse de l'animal n'est pas convaincue.

"Je n'y ai pas cru, parce qu'un an après... J'ai dit ok, alors il est où ? Ils m'ont dit : "il est à Ribeauvillé". Je me suis dit : "mon chat est arrivé jusqu'à Ribeauvillé !" explique la propriétaire de l'animal.

Il a retrouvé son lit et sa gamelle

Car, c'est à peine croyable, mais le chat a réussi à traverser le Rhin. Et n'a pas été arrêté à la frontière faute de test PCR.

"Il a survécu au passage du Rhin. J'ai du mal à m'imaginer. Je n'ai aucune idée de comment il a fait. Je suis très heureuse. Je ne pensais pas que je retrouverai un jour ce chat. J'ai tout remis en place chez moi : sa gamelle, et il dort de nouveau dans mon lit. Je suis très heureuse" conclue Monika Lindemann.