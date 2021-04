Insolite : un défile de mode dans une maison de retraite à Amiens

A Amiens, une vingtaine de résidents de la maison de retraite de la Neuville ont mis robe, veste et chapeau pour un défilé de mode, organisé avec l'association "Cheveux blancs et rêves dorés".

Une vingtaine de résidents âgés de 65 à 90 ans ont mis robe, veste et chapeau ce samedi après-midi pour un défilé de mode ! Instants "Fashion Week" organisés par la maison de retraite et l'association "Cheveux blancs et Rêves dorés" : une façon de changer pendant plus de 2 heures un quotidien monotone, avec le nombre limité de visites.

Au programme, un défilé collection printemps-été dans une grande pièce de la maison de retraite. Deux passages pour chaque "mannequin", avec des participants heureux de partager des moments de convivialité face à un public, composé d'autres résidents ou de soignants de la maison de retraite.

"Tout le monde a joué le jeu à 100%"

Pour la présidente de l'association "Cheveux blancs et rêves dorés", "c'était impressionnant." "Tout le monde a joué le jeu à 100%. Là, il n'y a plus de pathologie, ni de troubles cognitifs, il y a simplement des personnes qui s'amusent à défiler" selon Christine Gourmelen.

Un défilé pour Andrée, Monique et Nicole (de gauche à droite), trois pensionnaires de la maison de retraite de la Neuville à Amiens

Un "défilé de mode" organisé par la maison de retraite de la Neuville à Amiens et l'association "Cheveux blancs et Rêves dorés"

Un défilé de mode organisé par la maison de retraite de la Neuville à Amiens et l'association "Cheveux blancs et Rêves dorés" © Radio France - Alexandre Lepère

Et la direction de la maison de retraite le promet : il y aura un nouveau défilé à l'automne ! Collection automne-hiver donc avec des manteaux et des vestes.

En attendant, protocole sanitaire oblige, les visites sont toujours limitées pour les résidents : pas plus de 2 proches en même temps, et visite de 45 minutes maximum. Au passage, 90 résidents sur 109 ont déjà été vaccinés contre le Covid.