Permis de conduire et code de la route en ligne 16 fois moins cher qu'en auto-école !

Invité ce jeudi matin, Romain Durand promet aux candidats "des économies, beaucoup d'économies". Il est le directeur général de Lepermislibre.fr et propose un code de la route en ligne puis un apprentissage de la conduite avec des professionnels agrées. À Nice, la société annonce que 5.000 candidats ont choisi cette manière de passer le code. Dans les Alpes-Maritimes, lepermislibre.fr a ouvert plus de 12 points de rendez-vous et propose cet été plus de 600 heures de conduite disponibles.

Comment ça fonctionne ?

Le code en ligne, c'est quelque chose qui est très simple. Vous vous inscrivez sur notre site internet. Vous payez 19 € par an et vous avez accès à une plateforme qui vous permet d'apprendre le code de la route avec des entraînements en ligne diverses et variés. Vous avez également accès à des lives de code de la route. C'est finalement une salle de code virtuelle avec une enseignante qui vous explique tout en direct sur votre téléphone ou votre ordinateur.

Dix-neuf euros, c'est un forfait ?

Exactement : 19 euros, c'est un forfait annuel pour douze mois illimité, 19 euros pour l'année. Nous sommes environ seize fois moins cher qu'une auto-école. Pourquoi ? C'est simple : nous n'avons pas de local, tout est en ligne et nous touchons la France entière. Forcément contrairement aux auto-écoles, ça nous permet de réduire les prix. Quand nous, l'année dernière, on faisait 110.000 candidats, une auto-école en moyenne, en fait 80. Nous ne sommes pas dans les mêmes rapports.

L'interview à réécouter en intégralité