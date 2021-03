INSOLITE - Une oeuvre dessinée en 1958 par Picasso pour une Varoise en vente aux enchères

Les admirateurs du peintre Espagnol Pablo Picasso seraient sans doute très jaloux de découvrir cette histoire incroyable qui se déroule à la Sanary-sur-Mer en 1958. Le 16 août de cette année là dans la rue Picasso, croise Lina, 14 ans et lui demande si elle n'est pas espagnole. Il voit juste : Lina est espagnole mais en plus elle s'appelle Picazos, qui se dit Picasso en Espagne ! L'artiste n'en revient pas, il vient de rencontre au hasard son homonyme. Séduit par l'idée il décide de prendre un crayon et se lance dans un dessin sur la carte d'un menu d'un glacier ! Il dessine "La tête de taureau" qu'il va ensuite dédicacer et offrir à Lina.

La jeune fille ne sait pas vraiment qui est cet homme mais elle garde le dessin, précieusement, secrètement dans une armoire pendant des années. Un jour elle finit par briser le silence et décide de mettre en vente l'oeuvre aux enchères.

Une oeuvre estimée entre 5.000 et 7.000 euros de 12 cm sur 17, datée du 16 août 1958. La vente a lieu ce mercredi à partir de 14 heures en ligne. Si vous êtes intéressé RDV sur le site Druout Paris Millon.