Insolite : Venez trouver le vin coupable à Dijon pour Halloween

Saurez-vous débusquer le "vin coupable" lors de la soirée d'Halloween ou plutôt "Hallowine" à Dijon ce samedi 30 octobre? Un évènement organisé par l'entreprise Vins et Visites insolites à Dijon. Il est encore temps de vous inscrire.

Julien Noel est l'un des co-fondateurs de Vins et Visites insolites à Dijon et pour Halloween, il a décidé d'organisé avec son collègue Bénigne Barbier, une soirée insolite sur le thème du vin et de la peur.

Ce samedi 30 octobre, à partir de 19h, les participants commenceront par une visite de Dijon. Mais pas une visite classique "C'est une visite dans le centre de Dijon, qui vous fait découvrir la ville de manière insolite avec des anecdotes sombres sur des évènements et des faits divers parfois sanglants qui se sont déroulés, il y a longtemps". Voilà pour la première partie de la soirée. La seconde vous mènera dans un endroit tenu secret et toujours en rapport avec Halloween.

C'est à ce moment que Julien Noel et Bénigne Barbier retrouveront les participants pour un cours de dégustation de vins , là aussi insolite.

Trouver le "vin coupable"

"C'est une dégustation très ludique" promet Julien Noel, "pas besoin de s'y connaitre en vins pour participer. Vous aurez une enquête à résoudre. On va vous guider avec des énigmes en vous donnant les caractéristiques, le profil du vin coupable et ça sera à vous de le retrouver"

Sans trop en dévoiler, vous aurez devant vous 6 vins, 3 blancs et 3 rouges. Certains de ces vins sont d'ailleurs sélectionnés sur des noms de Climats qui font écho à Halloween comme l'Auxey-Duresse, La Macabree.

Tarif : 40 euros pour la soirée complète