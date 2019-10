Installation du nouveau directeur départemental de la sécurité publique des Vosges

Épinal, France

"rendre un service au citoyen plus performant et faciliter les enquêtes judiciaires". Les priorités d'Antoine Bonillo qui vient de prendre officiellement ses fonctions de directeur départemental de la sécurité publique des Vosges. Le commissaire divisionnaire entend également assurer une présence plus visible de la police dans ce qu'il appelle "les micro-quartiers sensibles". 6 au total recensés à Epinal Saint-Dié-des-Vosges et Remiremont. "Il faut une répartion des tâches plus optimale pour les 230 policiers du département" souligne encore Antoine Bonillo.

La vidéo-protection à Epinal. un plus pour la police

Antoine Bonillo espère rendre opérationnel avant la fin de l'année le système de vidéo-protection voté en conseil municipal d'Epinal la semaine dernière. 33 caméras installées essentiellement en centre-ville et dont les images seront reçues directement au commissariat central. "Il n'y aura pas de personnel dédié derrière un mur d'écrans pour visionner les images en direct" explique le commissaire divisionnaire. Les images seront enregistrées et en fonction des besoins et des infractions signalés, une demande de réquisition judiciaire sera faite auprès de la mairie, afin de permettre aux policiers d'avoir accès aux enregistrements.