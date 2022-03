Installée à Reims depuis 2015, une famille irakienne souhaite aider les réfugiés ukrainiens

Yasir et sa femme Sarra ont fui la guerre en 2015. Aujourd'hui réfugiés à Reims, le couple et ses deux enfants souhaitent à leur tour apporter leur aide aux Ukrainiens.

Rendre la pareille. Voilà comment la démarche de Yasir, 30 ans, peut être perçue. Cet Irakien, arrivé à Reims en 2015, souhaite accueillir chez lui une famille d'Ukrainiens, touchés par la guerre depuis le début de l'invasion russe dans le pays.

J'ai vécu ce qu'ils vivent, et c'est très dur - Yasir

Dans son appartement quartier Wilson, Yasir, sa femme Sarra et leurs deux enfants sont prêts à recevoir une famille : "On a déjà acheté un lit simple et un matelas, précise Yasir. C'est simple, je partage tout. Mon argent, mon logement, car je sais que c'est difficile de quitter sa maison, son travail, ses études et son rêve. Je l'ai vécu, et c'est très dur."

En 2015, Yasir et Sarra ont quitté l'Irak, à cause de l'expansion de l'Etat islamique dans le pays. Un long voyage qui les mène à Reims : "Nous avons été très bien accueillis, se rappelle Yasir. Il y avait des supers personnes pour nous, pour nous aider avec les papiers, avec la nourriture. Donc je veux faire la même chose pour les Ukrainiens."

J'ai vu les images en Ukraine, et ça m'a rappelé de mauvais souvenirs - Yasir

La famille a entamé les premières démarches auprès de la mairie de Reims, en attendant de recevoir une famille ukrainienne. Elle attend maintenant des nouvelles.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, 80 Ukrainiens sont arrivés dans le département de la Marne. Environ 400 logements et hébergements sont à disposition pour ces "déplacés", selon la préfecture.