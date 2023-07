Installées à Chevigny-Saint-Sauveur depuis 2017, une mère et sa fille sont menacées d'expulsion

"Depuis plusieurs semaines, je ne trouve pas la paix. Je suis angoissée et en colère à la fois", témoigne Edwige. Installées depuis plus de six ans à Chevigny Saint Sauveur, cette maman et sa fille de 15 sont aujourd'hui menacées d'expulsion. Nice et Edwige sont arrivées en 2017 du Congo leur pays d'origine, pour faire soigner l'adolescente au CHU de Dijon. L'adolescente souffre de plusieurs abcès et kystes au cou. Depuis 2017, elle a subi quatre opérations. Maintenant que c'est fait, la préfecture de Côte-d'Or leur demande de partir.

Une famille bien intégrée

Nice a suivi sa scolarité depuis le CM1 à Chevigny-Saint-Sauveur. Elle termine sa scolarité au collège Camille Claudel. "Ma fille avait 9 ans quand on est arrivées. Aujourd'hui, elle a 15 ans, elle a grandi ici, elle s'est fait un groupe d'amies, elle a de bonnes notes à l'école et fait partie de l'équipe de basket. Ce serait un déchirement pour elle de tout quitter", confie sa maman. Mais rien n'y fait, elles doivent quitter le territoire.

"En fait, nous sommes arrivées en France avec un visa touriste, un papier très rapide à avoir avant finalement d'avoir un visa "enfant malade". Le problème, c'est que la dernière opération de ma fille date de 2021. La préfecture estime donc qu'il est temps pour nous de partir mais ma fille a encore besoin de soins ici ! Elle a encore beaucoup de rendez-vous avec des médecins."

Une pétition lancée pour les soutenir

Face à cette situation et à l'impuissance d'Edwige et sa fille, les parents d'élèves et les professeurs du collège Camille Claudel ont lancé une pétition pour les soutenir et alerter la population. "Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent ça", confie Nice*. "Cet élan de solidarité, ça fait chaud au cœur. Je reçois aussi beaucoup de messages des parents de mes amies qui me disent de tenir bon et de rester forte."* Optimiste, Edwige a déjà inscrit sa fille au lycée Jean Boivin, pour la rentrée prochaine. "Ma dernière solution, c'est de demander un Visa famille et vie privée. Plusieurs associations sont à mes côtés pour m'aider dans mes démarches", conclut Edwige.