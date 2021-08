Instauration du pass sanitaire dans les restaurants ce lundi : les restaurateurs messins anxieux

A partir de ce lundi, le pass sanitaire devient obligatoire, entre autres, dans tous les restaurants, bars et cafés. A Metz, les gérants craignent de subir une perte de chiffre d'affaires et le mécontentement des opposants au pass.

Si vous voulez aller manger un bout, boire un petit café en terrasse, ou siroter un cocktail au bar le soir, vous devrez désormais montrer patte blanche, et votre pass sanitaire. Il est étendu, entre autres, aux restaurants, cafés et bars, dès ce lundi.

Au restaurant le Petit Frontalier, dans le centre de Metz, le patron, Rémi, ajoute sur son smartphone l'application qui lui permettra de scanner les QR Codes de ses clients avant qu'ils ne s'installent. C'est lui qui s'en chargera avec sa cheffe de salle. Il prévoit une baisse de 40% de son chiffre d'affaires, et annonce déjà qu'à 50%, il ne restera pas ouvert.

C'est également la réaction des mécontents qui l'inquiète : "On a des gens qui risquent d'être un peu agressifs, on va se faire traiter de "collabos", etc, bien sûr", souffle le restaurateur. Il prévoit déjà que "certains vont venir, en se disant que ça va passer et ils ne vont pas être contents". Agacé, Rémi n'entend pas faire preuve de pédagogie et rit jaune : "Vous connaissez, vous ne connaissez pas, si vous avez votre pass vous rentrez, sinon vous ne rentrez pas, et si vous avez un problème, vous appelez le gouvernement".

La crainte de pass non valides

Au San Lorenzo, quelques rues plus loin, Emilie, la gérante, explique que son mari contrôlera à l'extérieur. Elle s'inquiète de possibles bugs : "Je ne sais pas si tout va vraiment passer, on a eu des clients de Turquie et d'Israël il y a 15 jours, on a scanné leur code pour voir comment ça marchait et ils étaient invalides", raconte la restauratrice. Emilie craint également la possible venue de militants anti-pass et anti-vaccins : "il y en a peut-être qui vont quand même tenter de venir parce que des restaurateurs vont refuser de contrôler", estime-t-elle.

Certains ne le contrôleront pas

Dans le quartier, un patron refuse justement de se plier à l'ordre du gouvernement. Ce restaurateur, qui souhaite rester anonyme, est à la tête d'une petite structure, moins de 30 couverts, et beaucoup d'habitués. Il n'entend pas céder malgré la menace de sanctions :

C'est le jeu du chat et de la souris, mouais, les sanctions ça ne m'inquiète pas trop, on verra quand ça arrivera. Déjà, quand je vois le peu d'effectifs que les policiers ont pour faire ce genre de contrôles, je me dis qu'on a déjà le temps de bien bosser avant. Au bout d'un moment, il faut arrêter de baisser la culotte.

Les sanctions sont pourtant lourdes pour les restaurateurs et cafetiers qui ne feraient pas de contrôle du pass sanitaire : jusqu'à 9.000 euros d'amende et un an de prison si 3 manquements sont constatés en 45 jours. Le gouvernement a promis une semaine de rodage avant d'éventuelles sanctions.