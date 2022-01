Instauration du pass vaccinal à Cherbourg : "Moi je ne contrôlerai jamais les pièces d'identités"

Du pass sanitaire au pass vaccinal. Les règles changent ce lundi 24 janvier dans certains établissements. Il faudra dorénavant un schéma vaccinal complet pour accéder aux restaurants, aux bars, aux cinémas ou encore monter dans les trains sur de longues distances. Les salariés sont également concernés. Une nouveauté pour les professionnels, qui s'ajoute à l'autorisation de demander un justificatif d'identité (carte, permis de conduire ou carte vitale) en cas de doute sur l'authenticité du pass. Dans le centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin, cela ne convint pas tout le monde.

Ne pas accepter un client, plutôt que de le contrôler

Alors qu'ils se sont habitués à scanner les QR code, plusieurs patrons de bars et de restaurants savent déjà qu'ils n'iront pas plus loin. "Ce n'est pas mon rôle de contrôler l'identité de mes clients, explique Florent Régal, le gérant de la Bacouette, port Chantereyne. Maintenant si un client se présente, qu'il a l'air d'avoir vingt ans et qu'il me montre un pass, où dessus la date de naissance indique que c'est quelqu'un qui est né dans les années 50, je vais lui dire que je ne le sers pas."

Dans le centre-ville de Cherbourg, ils sont nombreux à partager le même avis. Ces commerçants refusent de "faire la police", malgré la situation sanitaire. Ils dénoncent également le manque de temps. "Si c'est oui, on sert, si c'est non on ne sert pas, s'exclame Jean-Philippe Roilette, barman du Scapin, place de Gaulle. Moi je ne contrôlerai jamais les pièces d'identités, je ne suis pas assermenté." Les professionnels rencontrés ont très rarement eu des doutes sur l'authenticité des pass sanitaires.

Refuser de "présenter sa carte à n'importe qui"

Toujours dans le centre-ville, la patronne du restaurant La scène, elle, n'exclu pas de demander un justificatif d'identité : "Je pense qu'il faut que l'on suive toutes les mesures parce que autrement on ne va pas s'en sortir. Je le ferai si besoin, mais ce ne sera pas automatique", admet Valérie Duval, qui a déjà refusé une personne, avec un faux pass sanitaire. Cette mesure ne plait pas d'ailleurs à tous les clients de son restaurant. Certains refuseront de "présenter ma carte à n'importe qui", comme Chantale, en train de boire son café. D'autres acceptent et partagent le point de vue de la gérante.

Valérie Duval ne dit pas non pour contrôler l''identité de ses clients en cas de doute. © Radio France - Raphaël Aubry

En cas de contrôle d'un faux pass vaccinal, les détenteurs risquent une amende forfaitaire de 1 000 euros, contre 135 euros précédemment.