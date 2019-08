Insultes homophobes dans les tribunes : "Ce n'est pas à moi de trouver les solutions" estime la ministre des Sports

Nantes, France

"Ce n'est pas à moi de trouver les solutions" explique, ce jeudi, la ministre des sports au lendemain de nouvelles insultes homophobes proférées lors du match de Ligue 1, Nice-OM, rencontre interrompue par l'arbitre. "Nous, on est le ministère des Sports", explique Roxana Maracineanu.

La FF et la Ligue doivent prendre leurs responsabilités

Invitée de France Bleu Loire Océan, la ministre des Sports rappelle qu"une délégation de service publique a été donnée à la Fédération française de football. A partir de là, ils sont dans l'obligation d’organiser et de réglementer le football en France". Pour Roxana Maracineanu, "ils sont garants de l'éthique et de l'intégrité de ce sport" et c'est à la FFF et à la Ligue de "prendre leurs responsabilités et de venir discuter avec nous, avec les clubs professionnels et les supporters qui font pleinement partie de la famille du football".