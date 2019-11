Insultes racistes contre un arbitre à Roanne : "ces personnes n'ont rien à faire dans une salle de basket !"

Orléans, France

Après les insultes racistes proférées mardi dernier par un supporter de la Chorale de Roanne, à l'issue d'un match de Coupe de France de basket entre Roanne et Boulazac, l'entraîneur de l'Orléans Loiret Basket, ne mâche pas ses mots : "c'est une crétinerie complète !"

"Le basket est un sport métissé et coloré, et heureusement ! Sinon, il serait pauvre, notre basket...", poursuit Germain Castano, "je connais très bien ce garçon [Djilali Amrani, l'un des deux arbitres visés par les insultes racistes, est orléanais, il n'a pas souhaité nous répondre], il est français, il est comme moi, moi je suis d'origine espagnole, lui il est d'origine maghrébine. Je ne sais pas quoi vous dire : il peut y avoir des gens crétins partout !".

Il n'y a pas qu'au foot...."

Germain Castano se veut intransigeant contre le racisme et l'intolérance : "souvent, on dit que c'est souvent dans le foot qu'il y a du racisme. La preuve, ce n'est pas qu'au foot. Les arbitres ont bien fait de porter plainte et ainsi souligner la bêtise extrême de certaines personnes." Selon la Ligue nationale de basket, ce genre d'incident serait une première dans un match officiel de basket en France.

Le supporter sera poursuivi en justice

Le supporter en question a été identifié et convoqué au commissariat de police de Roanne, il sera poursuivi et jugé en janvier 2020 pour injures racistes. "Ils n'ont rien à faire dans une salle de basket ces gens-là. Le basket, c'est la vie, c’est la fête. Venons faire la fête autour d'un match de basket, mais sans ces gens-là, on n'en a pas besoin !" s'agace Germain Castano

Selon Le Progrès, des messages contre le racisme vont être diffusés ce samedi soir à Roanne, avant le match de basket de Jeep Elite opposant la Chorale de Roanne à Strasbourg. Les joueurs des deux équipes devraient porter des t-shirts portant des slogans antiracistes et le speaker de la rencontre prononcera des messages appelant à la tolérance et au respect.

La Ligue nationale de basket a également réagi cette semaine et « condamne avec fermeté qu’un supporter ait pu s’en prendre aux arbitres en proférant des insultes racistes. […] Les salles de Jeep Élite et de Pro B sont et doivent rester un sanctuaire où la mixité et la citoyenneté doivent être les crédos défendus par tous les acteurs. »