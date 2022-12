Insultes, violences : trois agressions par mois en moyenne chez les médecins d'Indre-et-Loire en 2022

Des agressions dans des cabinets médicaux ont régulièrement fait la Une de la presse locale en Indre-et-Loire cette année : un cabinet incendié à Saint-Pierre-des-Corps, des coups de couteaux contre un dentiste ou encore le cabinet de SOS Médecins de Tours saccagé fin novembre. En tout, 32 agressions physiques ou verbales ont été recensées cette année selon l'Ordre des médecins du département soit trois agressions par mois en moyenne. Un chiffre sous évalué selon son président car les praticiens déposent peu plainte. Une convention vient d'être signée entre l'Ordre et la police pour mieux sécuriser les cabinets.

ⓘ Publicité

Une intervention plus rapide des forces de l'ordre

En cas d'intrusions et d'agressions dans les cabinets, médecins et secrétaires seront immédiatement géolocalisés en appelant simplement le 17. Un gain de temps selon Philippe Paganelli, le président de l'Ordre des médecins d'Indre et Loire : "les médecins s'inscrivent sur une sorte de plateforme qui s'appelle Pégase et ça permet de géolocaliser l'appel même si le médecin n'a pas le temps de dire son nom, son adresse" explique-t-il. "Par exemple, s'il est obligé de raccrocher immédiatement, la police peut voir d'où vient l'appel". L'Ordre des médecins incite tous les praticiens tourangeaux à s'inscrire sur la plateforme Pégase, un message leur a été envoyé la semaine dernière. On ne sait pas encore combien de médecins ont franchi le pas.

Dépôt de plainte facilité

En cas d'agressions, les médecins, très occupés, peuvent désormais porter plainte plus facilement : "Un médecin généraliste ne va pas passer deux heures au commissariat pour faire une déclaration donc soit ça se fait par internet soit ça se fait par rendez-vous. On a un interlocuteur privilégié au commissariat" indique Philippe Paganelli. Il demande à tous les médecins d'aller porter plainte en cas d'agressions. Aujourd'hui, selon lui, seules 30% des agressions physiques ou verbales sont déclarées. Pour Philippe Paganelli, cette convention va permettre de sécuriser les cabinets. Une urgence alors qu'il est de plus en plus difficile d'attirer les jeunes médecins : "Un jeune médecin ne va pas s'installer à Saint-Pierre -des-Corps si on met le feu a un cabinet donc il faut absolument régler le problème".