"Insupportable" : Dans cet immeuble castelroussin, le chauffage collectif à 15° ne passe pas

"On met des chaussettes pour dormir, une robe de chambre... et quand on se douche on va vite". Depuis quelques semaines, changement radical dans le quotidien de Martine. En novembre dernier, le syndic de son immeuble annonçait que le chauffage collectif allait passer de 20 à 15 degrés. Plusieurs résidents du bâtiment signent alors une pétition pour contester cette décision. Le 13 décembre, celui-ci organise une assemblée générale pour faire voter cette mesure. 50 propriétaires sont présents. La moitié d'entre eux votent pour.

ⓘ Publicité

Martine a été particulièrement impactée par cette décision. Son appartement de deux pièces, ancien et mal isolé, est en proie aux courants d'air. Le chauffage collectif à 20 degré lui permettait de compenser ces coups de froid. Depuis, la retraitée vit constamment les volets fermés. "J'ai mis des sacs en papiers et des journaux dans les interstices. Pareil au fenêtres je mets des coussins et des boudins" explique t-elle.

"On ne peux pas se chauffer à 15° !"

"Nous on était d'accord pour baisser à 19°, c'était la recommandation du gouvernement" glisse Martine. "mais la c'est pas possible". De plus elle affirme que les charges n'ont pas baissé. Dans une lettre adressé à quelques résidents et propriétaire, le syndic explique que la baisse du chauffage doit permettre de faire des économies d'énergie et conseille aux résidents de se munir d'un chauffage d'appoints : "ceux qui souhaitent un chauffage supplémentaire pourront l'obtenir par des chauffages d'appoints sans que cela n'impacte financièrement tous les résidents" peut on lire*.* Difficile pour Martine*. "On paye déjà le chauffage collectif, si il faut payer en plus un chauffage d'appoint je m'en sorts pas financièrement"* glisse t-elle. Malgré sa retraite, elle travaille toujours pour joindre les deux bouts.

Le reportage audio :

loading