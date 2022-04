Depuis plus d'un mois, le CCAS de Beauvais accueille des réfugiés ukrainiens. Si les démarches administratives sont rapides, le plus dur reste l'aspect psychologique. Difficile de se reconstruire pour ceux qui ont connu "les bombes et la peur", selon Nathalie Dauteil, la directrice du centre.

Intégration de réfugiés ukrainiens via le CCAS de Beauvais :"on leur laisse le temps de se reconstruire"

48 jours après l'invasion russe en Ukraine, l'exode se poursuit. Plus de 4 millions de civils ont fui leur pays dont 36 000 d'entre eux ont choisi comme terre d'asile la France. A Beauvais, dans l'Oise, 23 d'entre eux sont pris en charge par le Centre Communal d'Action Social (CCAS). La structure les épaule au quotidien pour faciliter leur intégration.

Ces réfugiés sont installés dans des résidences autonomes seniors gérées par le CCAS. Une solution d'accueil et d'hébergement qui n'est pas une solution d'urgence précise sa directrice Nathalie Dauteuil, l'invité de France Bleu Picardie, ce mardi matin. "Nous avons entièrement meublé ces logements vacants. Nous n'avons pas fixé de date de départ pour ces réfugiés. Notre objectif est d'apporter une solution tremplin pour aller jusqu'à une solution plus pérenne. On leur laisse le temps de se reconstruire et d'avancer tranquillement vers l'insertion", explique-t-elle.

Tout est fluide

Une insertion que le CCAS organise grâce à ses éducateurs, mais aussi en lien avec la Croix-Rouge et la municipalité. Une intégration qui passe par les démarches administratives. "Tout est fluide. Nous avons des liens particuliers avec la préfecture de l'Oise. La plupart des personnes ont déjà leur titre de séjour. Le seul point noir, reste qu'après l'obtention de ces papiers, cela déclenche une aide financière de l'Etat qui n'arrive qu'au bout de 30 jours", reconnaît Nathalie Dauteil. Pour palier à cela, le CCAS a ouvert un centre de collecte de produits alimentaires et d'hygiène.

Des réfugiés marqués au fer rouge par la guerre

La plus grande difficulté reste psychologique. "Les premiers arrivés n'étaient pas particulièrement marqués psychologiquement même si les choses n'étaient pas évidentes. Ceux qui arrivent en ce moment ont connu les bombes, la peur et là il y a un trouble réel. Ils dorment peu, il dorment mal et font des cauchemars. Il faut donc les accompagner de ce côté-là", reconnaît Nathalie Dauteuil.

Des réfugiés qui pour certains ont décidé de faire leur vie en France. "Nous avons de tout. Mais retourner dans un village dans lequel on habitait qui n'existe plus, retrouver une famille dispersée, ce n'est pas quelque-chose qui nous disent vouloir faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont dans la reconstruction."