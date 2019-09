Intelligence artificielle : il ne faut pas avoir peur des machines selon un spécialiste de la question

Et si les machines prenaient le pouvoir sur l'homme ? Oui et alors ! Ce serait une bonne chose pour Stéphane Mallard. Cet entrepreneur, spécialiste de la question, donne une conférence ce soir au Mans. L'intelligence artificielle va transformer notre vie, en mieux, selon lui.

Le Mans, France

"Il ne faut pas en avoir peur". Stéphane Mallard ne jure que par l'intelligence artificielle. Lui qui donne des conférences aux Etats-Unis, au Canada ou en Angleterre, s'étonne de la réaction des Français. " Dans le reste du monde quand on parle intelligence artificielle, on pense plutôt aux opportunités que cela va créer notamment dans la santé, aux vies que l'on va sauver, plutôt qu'à la peur". L'auteur du libre «Disruption : intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée» insiste justement sur les bienfaits de l'I.A.

Faire disparaître les smartphones - Stéphane Mallard, conférencier, spécialiste de l'intelligence artificielle

" Il va y avoir de l'intelligence artificielle dans toutes les technologies que l'on va utiliser. Il y en aura dans vos logiciels de comptabilité, de tableurs qui vont comprendre vos intentions, exécuter des choses sans comprendre comment cela fonctionne. Elle va permettre de conduire les voitures de façon autonome, sans chauffeurs. Elle va faire disparaître les smartphones à terme. Ils seront remplacés par un assistant personnel, une sorte de majordome numérique qui va commander vos billets d'avion pour les vacances, qui va payer vos factures, qui vous suggérera des contenus à regarder, des films et qui fera tout cela de manière de plus en plus autonome".

L' intelligence artificielle va bouleverser nos vies. A terme, elle va remplacer les portables par des assistants personnels de plu en plus autonomes

Une arme contre le cancer ou la maladie d'Alzheimer

Selon Stéphane Mallard, "il y a des domaines où l'être humain se fait pulvériser par la machine et c'est une très bonne nouvelle". Le diplômé de sciences-po Paris, prend en exemple le secteur de la santé. "On a des algorithmes qui détectent des cancers sur des images médicales là où des médecins ne voient rien du tout. Des algorithmes qui font des diagnostiques en quelques minutes avant que les médecins ne le fassent. Des algorithmes qui trouvent des nouvelles molécules contre des maladies, des cancers notamment. On a même des algorithmes qui détectent les premiers signes de la maladie d'Alzheimer sur des images du cerveau, huit à dix ans avant les premiers signes cliniques".

Selon Stéphane Mallard, l'intelligence artificielle permet de gros progrès en médecine

La fin du salariat

Le revers de la médaille, c'est que ces machines de plus en plus perfectionnées et autonomes vont peu à peu remplacer les hommes et les mettre au chômage. " Mais on oublie de dire qu'on créée des technologies à terme pour se débarrasser du travail" réagit Stéphane Mallard. "Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'augmentation de nos capacités. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, je vous rassure, car on va créer de nouveaux jobs entre temps mais cela reste le but des technologies". La disruption plutôt que la révolution. " C'est une idéologie qui vient des Etats-Unis, de la Silicon Valley en particulier. La disruption cherche à rendre obsolète tout ce qui nous entoure via la technologie... les produits, les services, les manières de faire de penser, de communiquer etc...". Charmant programme ! " Exemple, l'ubérisation, c'est à dire mettre en relation des clients et des chauffeurs par le biais d'une plateforme pour commander un taxi ! Uber a réinventé la façon de faire du taxi et rendu obsolète ce qui se faisait avant. C'est devenu la norme et ceux qui ne se sont pas adaptés ont perdu leurs clients"