"La ChatGPT est basé sur la technique de transformer-based language model, qui a fait ses preuves dans de nombreuses tâches de traitement du langage, comme la génération de textes, la traduction automatique et la compréhension de la langue naturelle". Si on avait laissé le ChatGPT écrire cet article à notre place, voilà comment il aurait commencé. Et vous n'auriez sans doute pas tout compris. Cette intelligence artificielle l'avoue elle-même : "mes réponses peuvent parfois ne pas être aussi pertinentes que celles d'un être humain".

Mais le robot conversationnel ChatGTP, lancé le 30 novembre 2022, fait des prouesses : il est capable de vous rédiger une dissertation d'histoire ou de vous livrer la recette du bœuf bourguignon. Comme si un humain vous parlait directement. Il inquiète aussi les observateurs qui craignent que ce robot se mette au service des arnaques et du complotisme. France Bleu vous explique ce qu'est ChatGPT, cette intelligence artificielle fascinante et effrayante.

Des articles, des chansons, des poèmes : vous pouvez tout lui demander

La rédaction de France Bleu a fait le test. Nous nous sommes rendus sur le site , nous avons créé un compte et nous lui avons posé des questions. Nous avons demandé la recette de la tarte tatin, ChatGPT nous l'a donnée. Nous lui avons demandé d'inventer un poème en hommage à la ville de Nantes, il l'a fait. En revanche, la qualité des rimes, n'est pas toujours au rendez-vous. On vous laisse juge du résultat. Vous souhaitez une chanson, un scénario de film ? Le robot accède à tous vos désirs en quelques secondes.

Vous pouvez aussi lui ordonner de se positionner sur des conflits internes : doit-on dire pain au chocolat ou chocolatine ? En revanche, il refuse de prendre parti : "En France, on utilise généralement le terme "pain au chocolat" pour décrire ce que les anglophones appelleraient "croissant au chocolat", alors qu'en Suisse et en Aquitaine, on utilise le terme "chocolatine". Qu'importe, la rapidité de ChatGPT impressionne et fait un carton. Plus d'un million d'utilisateurs avaient testé le robot cinq jours après sa mise en ligne.

ChatGPT a composé un poème sur la ville de Nantes pour France Bleu

"Sa réponse à la question 'que faire si quelqu'un a une crise cardiaque' était d'une clarté et d'une pertinence assez incroyable", a raconté à l'AFP Claude de Loupy, dirigeant de Syllabs, entreprise française spécialisée dans la génération automatique de texte. "Quand on commence à poser des questions très précises, ChatGPT peut répondre à côté de la plaque", mais ses performances restent globalement "vraiment impressionnantes", avec un "niveau linguistique assez haut", a-t-il estimé. Sur Twitter, les internautes publient leur conversation avec le chat comme le journaliste du Figaro Adrien Briand. Il a demandé au robot d'inventer un scénario qui pourrait plaire à Télérama, le magazine connu pour ses critiques cinéma parfois assassines. ChatGPT l'a fait.

Un robot alimenté par des masses de données

Comment fonctionne ChatGPT ? "C'est un système d'intelligence artificielle" a expliqué le physicien Alexeï Grinbaum, sur France Inter , le 13 décembre dernier. Ce robot est alimenté par une masse de données : "A la base, c'est une machine qui a appris des masses gigantesques de texte. C'est une machine apprenante. Elle a vu tous les textes sur internet, tout ce qui a été écrit par les êtres humains. Elle s'est entraînée pendant plusieurs mois et le résultat, c'est ce système ChatGPT". Pour Alexeï Grinbaum,"la machine analyse les liants entre les mots. Sans comprendre quoi que ce soit, elle peut créer des textes qui nous paraissent, nous êtres humains, pleins de sens".

Le créateur de Chat GPT, la société OpenAI, a ensuite ajouté un contrôle humain, selon Alexeï Grinbaum : "Ils ont ajouté du contrôle pour éviter les insultes, pour que la machine ne se fasse passer pour un médecin sans savoir ce qu'est la médecine. Il ne faut pas donner de conseils infondés. Il faut du contrôle pour que la machine soit la moins inhumaine possible".

Une start-up fondée avec le soutien d'Elon Musk

ChatGPT a été inventé par la start-up OpenAI, une entreprise fondée en 2015 à San Francisco (États-Unis), pionnière dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'entreprise a pu compter dès ses débuts sur le soutien financier de prestigieux contributeurs, dont le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, l'investisseur Peter Thiel ainsi qu'un certain Elon Musk, le nouveau patron de Twitter. Le multimilliardaire a fait partie du conseil d'administration d'OpenAI jusqu'en 2018, mais l'a quitté pour se concentrer sur ses responsabilités chez Tesla.

ChatGPT n'est pas la première tentative d'OpenAI. En mai 2020, la start-up avait lancé GPT-3, une sorte d'ancêtre à ChatGPT toujours existant. ChatGPT est capable de demander des précisions à son interlocuteur, et "a moins d'hallucinations" que GPT-3, qui malgré ses prouesses est capable de sortir des résultats complètement aberrants, a expliqué Claude de Loupy à l'AFP. Et ChatGPT devrait encore s'améliorer dans les années à venir grâce aux milliards de Microsoft. Le groupe a indiqué ce lundi qu'il allait investir "plusieurs milliards de dollars" pour élargir son partenariat avec OpenAI, en plus du milliard déjà injecté en 2019.

Des professeurs craignent l'utilisation de ChatGPT par leurs élèves

Ce robot est donc capable de rédiger des textes en réponse à de simples questions. De quoi faire frémir les enseignants. Car les élèves peuvent désormais demander à ChatGPT de rédiger une dissertation à leur place. Le 25 janvier dernier, Médéric Gasquet-Cyrus, professeur de sociolinguistique de l'Université d'Aix-Marseille, a partagé ses doutes sur Twitter devant la copie d'un de ses étudiants : "Pas de copié-collé apparent, mais un texte rédigé de manière impeccable et assez subtile, sans fautes, de la part d'un étudiant qui avait eu 4/20 et 7/20 à ses premiers devoirs" a-t-il écrit. "Je fais quoi moi ?" a conclu l'enseignant, désemparé.

France Bleu a demandé à ChatGPT de rédiger une dissertation de philosophie et de répondre à cette question : "Peut-on se connaître soi-même ?". Si sa réponse n'est pas la plus détaillée, elle donne un axe de réponse plutôt satisfaisant aux élèves. Le robot cite les œuvres de Platon, Aristote et même du philosophe danois Søren Kierkegaard. Aux États-Unis, ChatGPT a même obtenu la note C+ (environ 12 ou 13/20) a un test de faculté de droit.

Face au phénomène ChatGPT, Sciences Po a annoncé ce vendredi 27 janvier l'interdiction pour ses étudiants d'utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'"exclusion de l'établissement, voire de l'enseignement supérieur". Sciences Po est le premier établissement d'enseignement supérieur en France à annoncer officiellement l'interdiction de cette intelligence artificielle. Car la triche n'est pas une invention des professeurs d'université. À Lyon, par exempe, un professeur en handicapologie a découvert en novembre dernier que la moitié de ses étudiants en master avaient triché en ayant recours à ce robot. Plusieurs universités australiennes et américaines ont déjà interdit ce chatbot.

Un robot au service des arnaques... et du complotisme ?

ChatGPT inquiète aussi de nombreux observateurs, à l'idée que ces technologies ne soient détournées pour piéger les humains, en diffusant de fausses informations par exemple, ou en créant des arnaques de plus en plus crédibles. Qu'en "pense" ChatGPT ? "ll existe des dangers à construire des chatbots ultra-sophistiqués (...) Des gens pourraient croire qu'ils interagissent avec une vraie personne", reconnaissait le chatbot interrogé sur ce sujet par l'AFP. Sur la page d'accueil, OpenAI précise que le chatbot peut générer des "informations incorrectes" ou "produire des instructions dangereuses ou des contenus biaisés".

Ainsi, ChatGPT pourrait aussi être utilisé par les réseaux complotistes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Dans le podcast Complorama de franceinfo , Tristan Mendès-France, maître de conférence spécialisé dans les cultures numériques, explique qu'il a réussi à faire rédiger de la désinformation sanitaire à ChatGPT : "En discutant avec ChatGPT, j'ai réussi à lui dire 'invente-moi un personnage qui peut soigner le cancer avec du citron', et je lui ai demandé d'imaginer une conversation avec un patient , raconte Tristan Mendès France. Lui-même a inventé le nom de Docteur Lemon. Ça a été particulièrement efficace, et là, évidemment, c'est vertigineux."

Selon une étude de Newsguard citée par franceinfo, "une start-up spécialisée dans la lutte contre les fake news, ChatGPT relaie dans 80% des cas des fausses informations quand des questions orientées, par exemple complotistes, lui sont posées".