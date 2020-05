Intempéries : 3.000 foyers toujours privés d’électricité en Bretagne

3.000 foyers bretons privés d'électricité ce lundi 11 mais à 18 heures. D'après Enedis, c'est la conséquence des vents qui traversent actuellement la Bretagne.

En tout, 1.000 foyers sont toujours sans courant dans les Côtes-d'Armor, 1.000 également dans le Finistère, 500 dans le Morbihan mais aussi en Ille-et-Vilaine.

Une situation encore fragile d'après Enedis, "la situation a été très évolutive avec un renforcement du vent entre 14h et 16h impactant jusqu’à 7.000 clients en Bretagne". Pour remettre au plus vite le courant, près de 300 salariés Enedis et 100 prestataires (élagage, levage, travaux) sont actuellement mobilisés.

En cas de coupure de courant ou pour signaler un poteau cassé, un câble tombé à terre : 09 72 67 50 + le numéro de votre département.