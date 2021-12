Intempéries au Pays Basque : vigilance orange pour crues, des routes inondées

Le département des Pyrénées-Atlantiques est en vigilances orange pour pluie-inondations, mais aussi pour crues sur la Nive, la Nivelle, l'Adour Moyen et le Saison. Des risques d'inondations sont à prévoir, avec un pic prévu dans la nuit de jeudi à vendredi prévient la préfecture. Le point sur vos conditions de circulation et sur les inondations.

A 18 heures, le trafic SNCF était interrompu entre Cambo-les-Bains et Saint-Jean-Pied-de-Port à cause d'un éboulement dans le secteur d'Itxassou. Des bus de substitution sont mis en place. Retards et perturbations à prévoir aussi sur les lignes Morcenx - Hendaye, Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port dit la SNCF à cause des intempéries.

A Espelette, des habitants ont les pieds dans l'eau quartier de l'église. Cela concerne quatre maisons selon le maire de la commune.

À 17 heures, la déviation (RD918) de Saint-Pée-sur-Nivelle est barrée, car inondée. La déviation d'Ainhoa (RD305) est aussi inondée, mais pas coupée, prudence dans le secteur. Points sensibles aussi dans les secteurs d'Espelette, Urrugne, Louhossoa.

L'eau s'est accumulée tout au long de la journée sur la place principale de Saint-Pée-sur-Nivelle. - Marianne Ibarbide Dorratçague

Le maire d'Ascain indique qu'il y a des routes coupées, et qu'il a déclenché le plan Pamela, pour prévenir par téléphone les habitants concernés. Le cours d'eau Amezpetu entre Souraïde et Saint-Pée-sur-Nivelle est sorti de son lit. Certains riverains sont coupés du monde.

Le cours d'eau qui a débordé entre Saint-Pée et Souraïde - Paxkal Irubetagoyema

À Saint-Pée-sur-Nivelle, de l'eau est entrée dans certains commerces du centre bourg.

Fermetures à Hendaye

Par ailleurs la ville d'Hendaye active son Plan Communal de Sauvegarde. Concrètement, la baie de Chingudy est fermée à la circulation entre les rues des Tulipiers et des Rosiers. Des déviations sont mises en place, notamment par le boulevard Leclerc. Les parcs et jardins (Olasso, Irandatz et Lissardy) sont fermés au public. Des fermetures ponctuelles sont prévisibles dans la nuit à venir entre Hendaye et Urrugne.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a aussi activé à 15 heures son Centre Opérationnel Départemental, qui permet une alerte en prévision de la montée des eaux "attendue entre la fin de la nuit et le début de matinée."