Intempéries : centres commerciaux fermés, manifestations sportives annulées dans les Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes vont passer en vigilance rouge pluie-inondation à partir de 14h. Le dispositif ORSEC est activé. Conséquence, les marchés de Noël du département sont fermés, les centres commerciaux vont également fermer à partir de 13h et les manifestations sportives sont annulées.

Alpes-Maritimes, France

Dès 10h la préfecture des Alpes-Maritimes a activé le dispositif ORSEC (Organisation de la REponse de SEcurité Civile), qui permet au préfet d'ordonner la fermeture des routes, des centres commerciaux et d'annuler les manifestations sportives en cas de crise. En l’occurrence, notre département est touché par un nouvel épisode pluvieux très intense jusqu'à ce dimanche soir avec des cumuls de pluie qui atteindront jusqu'à 200 millimètres d'eau. Sur des sols encore gorgés d'eau, après les intempéries du week-end dernier, la vigilance rouge pluie-inondation est déclenchée à partir de 14h.

La cellule de crise a été déclenchée ce dimanche à la préfecture des Alpes-Maritimes. © Radio France - Pauline Renoir

Les conséquences du dispositif ORSEC dans les Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes a donc ordonné la fermeture des centres commerciaux du département à partir de 13h. Les marchés de Noël restent fermés également ce dimanche. Comme samedi dernier, les sirènes vont retentir dans les communes équipées du dispositif SAIP (Service d'Alerte et d'Information de la Population) qui permet à la préfecture de déclencher à distance les systèmes d'alerte. Cela concerne par exemple les villes de Cannes, Mandelieu, Antibes, Auribeau-sur-Siagne ou Nice. Pour les communes qui ne sont pas équipées de ce dispositif SAIP, le préfet demande aux maires de déclencher eux-mêmes les sirènes pour alerter la population.

Autre conséquence, l'annulation de toutes les manifestations sportives en extérieur. Les personnes hébergées dans des campings sont également susceptibles d'être évacuées dans les prochaines heures. Les centres d'accueil et de regroupement sont dans cette optique d'ores et déjà mobilisés.

Les consignes pour la population

La préfecture des Alpes-Maritimes demande aux Azuréens dans la mesure du possible de rester à la maison ce dimanche et d'éviter tout déplacement. Si vous devez prendre la route, il faut respecter absolument les déviations mises en place et les fermetures de voies. La préfecture rappelle qu'un 4x4 peut être emporté par 30 centimètres d'eau.