Intempéries dans l'Indre : d'énormes dégâts chez les concessionnaires

Après les violents intempéries dans l'Indre la nuit dernière, l'heure est au bilan. Les grêlons n'ont pas épargné les voitures. Plus d'un millier de pare-brises sont explosés. Les premiers touchés sont les concessionnaires. A Châteauroux, chez Soli Occasion, un vendeur de voitures d'occasion, location et réparation, le stock de véhicules est en partie démoli.

Le reportage de Justine Claux Copier

80% du parc automobile endommagé

Dans ce parc automobile, aucune voiture n'est épargnée. Entre les carrosseries cabossées et les pare-brises explosés, les dégâts sont importants. Plus de 80 % des véhicules sont endommagés. "Notre parc est très abîmé, toutes les voitures sont impactées, les pare-brises, les pavillons, les lunettes arrières et tous les montants de portes, donc ça chiffre fort", explique Laurent Giraudon, co-gérant de l'entreprise Soli.

Les pare-brises des véhicules d'occasion ont été violemment touchés par les grêlons © Radio France - Justine Claux

Désormais, il va falloir réparer toutes ces voitures, ce qui va prendre du temps, jusqu'à 9 mois pour les remettre en état. "Il va y avoir beaucoup de délais et l'approvisionnement en pièces va être plus compliqué parce qu'on n'est pas les seuls garagistes sur Châteauroux à en avoir besoin, assure-t-il. On va commencer par s'occuper des pare-brises et après on finalisera le reste".

Des voitures bonnes pour "la casse"

En attendant que tout rentre dans l'ordre, des dizaines de commandes ne pourront pas être honorées. "On ne peut pas livrer les voitures, on doit d'abord refaire la carrosserie et les pare-brises, ça va retarder les livraisons", regrette Laurent Giraudon, vendeur de voitures d'occasion chez Soli.

La plupart des voitures ne peuvent plus être livrées aux clients © Radio France - Justine Claux

Mais certaines voitures pourraient tout simplement ne jamais être livrées. "S'il y a trop de réparations à faire et trop de frais par rapport à sa cote argus, ce sera une épave, elle partira à la casse", précise-t-il.

Le marché de l'occasion sous tension

Dans une période où le marché de l'occasion est déjà sous tension, ces dégâts ne vont pas arranger la situation. Les ventes risquent de tourner au ralenti. "On a déjà des problèmes d'approvisionnement et de stock, si, en plus, nos véhicules sont immobilisés très longtemps, le temps des réparations, c'est encore un coup de plus sur la tête", déplore Olivier Ruano, responsable de Soli.

"Il faut positiver sinon on ne tiendra pas" - Olivier Ruano, responsable de Soli Occasion Copier

"Je pense qu'il y a des gens en Ukraine beaucoup plus malheureux que nous, il faut prendre notre mal en patience", tente de relativiser ce gérant. Au total, après cette épisode orageux, 60 véhicules sont endommagés chez Soli Occasion.