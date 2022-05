Intempéries dans l'Indre : "la priorité, c'est le relogement" pour les bailleurs

Dans l'appartement de Sonia, il y a deux énormes trous au plafond. Dans sa chambre, et dans la pièce juste à côté. La grêle qui est tombée sur l'Indre dans la nuit du dimanche au lundi 23 mai a détruit des tuiles sur le toit de l'immeuble, causant un énorme dégâts des eaux dans le logement qu'elle loue depuis un peu plus d'un an. "On voit le ciel d 'ici, raconte cette femme de 34 ans. On a tout perdu."

Pour l'instant, elle loge chez sa mère, mais ce n'est pas une situation durable. "C'est vrai qu'on vit à plusieurs, puis les pièces sont petites. Moi, hier, j'ai dormi par terre, sur des couvertures... J'avais mal au dos", raconte Sonia.

Des logements vacants à disposition

Cet appartement, il appartient à la société Scalis. Dans les bureaux de ce bailleur, le téléphone n'arrête pas de sonner depuis la nuit des intempéries. "La priorité, c'est le relogement, pour Alain Chevolleau, le directeur général. Il y en a quelques uns qui ont tout de suite pris contact avec leur assureur et certains se voient hébergés à l'hôtel pendant quatre ou cinq jours, ce qui nous permet donc de remettre le logement habitable. Mais quand c'est vraiment pas possible, quand le logement est complètement détruit, là, on a une liste de logements vacants, pas forcément sur Châteauroux, qu'on leur proposera, et ils pourront déménager dans ces logements."

230 logements appartenant à Scalis touchés par la grêle

Au total, 230 logements appartenant à Scalis ont été touchés par la grêle. Du volet percé à l'effondrement d'un plafond, ce bailleur estime qu'il va mettre plusieurs semaines à terminer toutes les réparations.