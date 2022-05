Intempéries dans l'Indre : les commerçants durement touchés

Après le passage de l'orage dans l'Indre, l'heure est au bilan. Au moins 350 logements de particuliers sont touchés. Les commerçants comptent également d'importants dégâts. La zone de commerciale Cap-Sud à Saint-Maur n'a pas été épargnée par les énormes grêlons. Au moins 80% des 175 commerces de la zone recensent des dégradations. Les bâtiments sont notamment endommagés, comme celui du magasin Sport 2000.

"Les grêlons ont tout transpercé"

Le toit du magasin est criblé de trous de la taille de balles de tennis. En attendant de pouvoir le réparer, des ouvriers recouvrent la surface avec des bâches. Plus de 1.200 mètres carrés de bâche sont nécéssaires pour couvrir l'étendue des dégâts. "On met des bâches pour tout cacher, pour éviter que l'eau ne s'infiltre s'il pleut à nouveau", explique Hervé, employé dans une entreprise d'étanchéité.

Les grêlons ont transpercé le toit du magasin © Radio France - Justine Claux

"Les grêlons ont fait beaucoup de dégâts, ils ont tout transpercé, il n'y a plus d'étanchéité, la pluie est entrée dans le magasin, ajoute-t-il. En 40 ans, je n'ai jamais vu ça".

Le toit du magasin Sport 2000 est recouvert par plus de 1.200 mètres carrés de bâche © Radio France - Justine Claux

À l'intérieur du magasin, des cartons imbibés d'eau sont entreposés un peu partout. Avec la violence de l'orage, la boutique s'est retrouvé inondée. "Ce qui était impressionnant, c'était la quantité d'eau au sol dans le magasin, assure Christelle Desaix, gérante de Sport 2000. On ne voyait que ça, c'était une mare".

Les stocks endommagés

A cause de la pluie, une bonne partie des stocks est endommagée. "Il y a beaucoup d'infiltrations dans le magasin, ce qui a endommagé beaucoup de vêtements, notamment tout notre stock d'hiver, beaucoup de boîtes à chaussures aussi, d'accessoires et de papiers administratifs, comme des factures", précise Christelle Desaix.

Les stocks du magasin, notamment les vêtements et les chaussures, sont endommagés © Radio France - Justine Claux

Pour l'instant, il est trop tôt pour évaluer le montant des dégâts. La gérante doit d'abord faire l'inventaire des stocks pour savoir ce qui est endommagé ou non.

Des infiltrations dans toute la zone commerciale

La situation de Sport 2000 est commune à de nombreux magasins de la zone commerciale. "Lorsque nous sommes tous arrivés dans nos entreprises lundi matin, ça a été le coup de bambou, affirme Bruno Bellamy, président de l'association des commerçants de Cap-Sud. On m'a signalé des infiltrations dans tous les bâtiments".

"En plus, on a eu la malchance qu'il ait plu presque toute la journée, donc de l'eau a coulé sur nos matériels, sur nos tissus, sur l'alimentaire, en fonction des produits que nous vendons", précise-t-il. Certains bâtiments sont plus endommagés que d'autres, "mais ce qui est sûr, c'est que nos plafonds n'ont pas supporté l'impact des grêlons, qui étaient d'un diamètre de six ou huit centimètres", poursuit Bruno Bellamy.