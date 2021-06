Intempéries dans la Drôme : l'entreprise Revol, inondée, reprend la production

L'entreprise de porcelaine Revol, à Saint-Uze, a cessé la production ce dimanche 20 juin après l'inondation de ses ateliers suite aux intempéries qui ont traversé la Drôme et l'Ardèche. Les salariés reprennent l'activité ce lundi 21 juin.

L'activité reprend ce lundi 21 juin dans les ateliers de l'entreprise de porcelaine Revol, à Saint-Uze, dans la Drôme. La veille, une dizaine de salariés a dû quitter les lieux après l'inondation d'une partie du site.

La pluie est tombée soudainement et puissamment ce dimanche dans une grande partie de la Drôme et de l'Ardèche. À Saint-Uze, l'eau s'est accumulée sur les chéneaux et a stagné en grande quantité sur le toit de l'entreprise Revol. Une partie des ateliers a été inondée.

Par mesure de sécurité, les salariés ont dû quitter le site. Ce lundi 21 juin, au matin, un expert a contrôlé les bâtiments, épongés pendant la nuit. Il a donné son accord pour que l'activité reprenne sur le site dans l'après-midi.