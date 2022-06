Pont effondré dans le Nord-Mayenne : les habitants de Landivy contraints de prendre une déviation

De nombreux habitants du Nord-Mayenne et du Sud-Manche vont devoir changer de trajet pour aller au travail, emmener leurs enfants à l'école et au collège ou encore faire leurs courses. Ceux qui souhaitent circuler entre Landivy et Savigny-le-Vieux, une commune limitrophe dans la Manche, ne peuvent désormais plus emprunter la départementale 358 : le pont qui enjambait un ruisseau s'est effondré lors des intempéries ce samedi 4 juin. Une déviation va être mise en place dans les prochains jours, mais cela pourrait rallonger le trajet d'une trentaine de minutes, selon le maire de Landivy.

Les travaux pour reconstruire un pont au-dessus du ruisseau du Moulin du Pré pourraient prendre au moins 9 mois, selon le maire de Landivy. - Marilyne Mary

"Ça va compliquer la vie des gens"

Les pluies diluviennes de samedi après-midi ont fait débordé le ruisseau du Moulin du Pré. Il a emporté le pont sur son passage. "On a un trou béant de 15 ou mètres de large : on voit le cours d'eau passer, mais il n'y a plus de pont", décrit le maire de Landivy, Marcel Ronceray.

La route n'est pas large, mais elle est très empruntée tous les jours, notamment par des agriculteurs. "Il y a des gens qui ont leurs exploitations à Landivy et qui ont des terres sur Savigny-le-Vieux, qui empruntent cette voie-là, et inversement, il y a des agriculteurs de Savigny qui ont des terres sur Landivy. Ça va rallonger leur trajet pour exploiter leurs terres, au moment de la récolte du maïs ou du foin", souligne Marcel Ronceray.

Cette route impraticable va avoir des conséquences également pour les salariés normands, qui viennent travailler en Mayenne. De nombreuses entreprises sont désormais implantés dans la petite commune de 1150 habitants du Nord-Mayenne. "Il y a l'établissement Desvoys, il y a Socopa et Lou Légumes, nous avons un bassin d'emploi de 300 salariés. Il y a des gens de Savigny-le-Vieuxqui viennent travailler à Landivy ou qui vont vers Pontmain, puisqu'il y a une continuité", affirme le maire de Landivy. Et d'ajouter : "Ça va compliquer la vie des gens".

Les habitants de Savigny-le-Vieux viennent également faire leurs courses à Landivy ou déposer leurs enfants à l'école ou au collège de la commune du Nord-Mayenne vont également être concernés par cette déviation. Le tracé de la nouvelle route à emprunter en attendant les travaux n'a pas encore été validé, une réunion doit avoir lieu ce mardi 6 juin : le pont est géré par les deux départements, celui de la Manche et de la Mayenne, qui doivent donc valider la déviation.

Les travaux pour reconstruire le pont devraient durer au moins 9 mois, selon le maire de Landivy.