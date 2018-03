Le département des Alpes-Maritimes est en vigilance jaune aux orages et inondations. Il est tombé jusqu'à 80 mm d'eau localement.

Alpes-Maritimes, France

Entre 20 et 60 mm d'eau sur l'ensemble du département, et même jusqu’à 80 mm localement. Le département des Alpes-Maritimes a été touché par de fortes averses ce dimanche en fin de matinée et en début d'après-midi.

En conséquence, le Centre opération départemental a été activé à 13h30 en préfecture. Les autorités qui indiquent que "l'ensemble des cours d'eau ont été mis sous surveillance".

Une cinquantaine d'opérations de "reconnaissance" pour le @sdis_06, 13 avions déroutés et 3 annulés à l'@AeroportNice en raison des #intempéries#pluie — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 11, 2018

#Intempéries "Situation sous contrôle" explique la @prefet06. Il est tombé 40 à 80mm d'eau par endroits dans le département. Un Centre opérationnel départemental a été ouvert à 13h30 en préfecture. Les autorités suivent notamment l'évolution des cours d'eau. — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 11, 2018

Situation "sous contrôle"

"La situation est sous contrôle. tous les services sont présents", explique-t-on à la préfecture. En début d'après-midi, les pompiers des Alpes-Maritimes ont recensé une cinquantaine d'interventions dans tout le département, mais sans gravité. Une quinzaine de vols ont été annulés et 3 supprimés à l'aéroport de Nice en raison des intempéries.

Plusieurs axes ont été partiellement inondés à la mi-journée, comme la route entre Grasse et Vence ou encore celle de Valbonne direction Sophia. Le passage Maïcon a été coupé à la circulation dans les deux sens en milieu d'après-midi. La crue du Paillon a entraîné la fermeture du tunnel Liautaud et de la pénétrante.

#VigilanceJaune inondation : côté fleuve Var également en crue, la route d'accès à l'aéroport et le passage Maicon sont sous surveillance. #Nice06 — Nice Risques (@NiceDPGR) March 11, 2018

#VigilanceJaune inondation : en raison de la crue du Paillon, le tunnel Liautaud et la pénétrante sont fermés à la circulation. — Nice Risques (@NiceDPGR) March 11, 2018

Des pluies sont à nouveau attendues dans la soirée ce dimanche, mais de façon moins intense : elle pourraient amener "jusqu'à 25 mm d'eau supplémentaire sur le littoral et sur le pays grassois et le Mercantour", indique la préfecture.