Intempéries : des pompiers d'Avallon dans l'Yonne partent aider en Belgique

Dix pompiers d'Avallon sont partis ce vendredi soir 16 juillet en Belgique pour aller prêter main forte aux sinistrés de la ville de Pepinster, située non loin de Liége. Pepinster est jumelée avec Avallon depuis plus de cinquante ans et lorsqu'elle a été frappée par les intempéries de ces derniers jours, les avallonnais ont voulu se rendre utile. A Commencer par les pompiers.

Selon le Colonel Jérome Coste, directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, dix se sont tout de suite portés volontaires pour partir aider leurs collègues belges. "Des liens forts se sont tissés au fil du temps entre ces deux villes, et spontanément au vu de la catastrophe qui frappe la Belgique les pompiers se sont mobilisés avec le soutien de l'amical des pompiers d'Avallon et du SDIS qui leur a fourni des véhicules et du matériel,. Ils emportent des groupes électrogènes, des pompes, des raclettes, des balais, des cuissardes , tout ce qui peut être utiles dans une telle situation."

Leur mission consistera à venir en aide aux habitants de Pepinster car de nombreuses caves et maisons sont inondées. "Il y a de nombreux opérations de nettoyage à mener. Il faudra aussi faire une évaluation des besoins sur place puisque des avallonnais se sont déjà spontanément proposés pour faire des dons, la ville d'Avallon également , tout comme des entreprises avallonnaises. Nous seront sur place et on pourra se rendre compte de la nature précise des besoins après ce drame que vivent les belges. Nous pourrons ainsi, au fur et à mesure, acheminer les dons qui pourront être envoyer. précise le Colonel Coste.

Plusieurs habitants d'Avallon ont aussi spontanément fait des dons de vêtements ou de médicaments mais la maire d'Avallon conseille d'attendre l'évaluation qui sera faite en fin de weekend. Elle communiquera ensuite sur les attentes réelles des habitants de Pepinster.

Attendez l'évaluation des besoins sur place avant de proposer vos dons - Jamila Habsaoui, maire d'Avallon

La Belgique déplore au moins 23 morts selon le dernier bilan. Une journée de deuil national aura lieu mardi 20 juillet.

La ville de Joigny, elle, pense aux habitants de la ville allemande de Mayen touchée elle aussi par de fortes crues. Sur les réseaux sociaux, le maire, Nicolas Soret exprime sa solidarité et son soutien aux habitants de la ville jumelle de Joigny et l'assure de son aide.