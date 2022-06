VIDÉO - Orages en Auvergne : la galère des sinistrés pour se faire indemniser par les assureurs

De nombreux sinistrés des intempéries dans l’Allier et le Puy-de-Dôme peinent à se faire indemniser les dégâts causés par la grêle. Les communes concernées demandent à être reconnues en état de catastrophe naturelle.

Après le choc au lendemain des orages en Auvergne, il faut à présent reconstruire. Car les dégâts sont énormes : dans l’Allier, 89 communes ont été impactées, et les pompiers doivent encore y mener près de 3.000 interventions. Dans le Puy-de-Dôme, les intempéries ont touché 32 communes. Elles ont donné lieu à plus de 1.900 interventions. Et pour certains sinistrés qui n’avaient jamais connu pareille situation, les démarches avec les assureurs virent parfois au casse-tête.