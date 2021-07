Intempéries en Belgique : des pompiers de l'ONG stéphanoise Pompiers humanitaires français en renfort

De violentes intempéries ont frappé plusieurs pays d'Europe et fait plusieurs dizaines de morts et de disparus notamment en Allemagne et en Belgique. Face à cette situation d'urgence, l'ONG Pompiers humanitaires français, basée à Saint-Étienne, a décidé d'envoyer cinq de leurs membres sur place.

Des pompiers ligériens se rendent en Belgique, après les intempéries meurtrières qui ont frappé le pays. L'ONG stéphanoise Pompiers humanitaires français a décidé jeudi soir de faire partir une équipe de cinq personnes sur place. Les trois premiers ont quitté le centre de secours de la Métare ce vendredi vers midi, pour faire de la reconnaissance et aider les populations dans le secteur de Liège, durement touché.

Accompagner et aider les populations sur place

"On a fait le choix de projeter une équipe en deux temps", explique Jérôme Giron, président fondateur des Pompiers humanitaires français et lui-même pompier professionnel à Saint-Étienne. "L'objectif c'est le soutien aux populations, en dehors de la phase d'urgence, c'est l'accompagnement dans le pompage, le nettoyage et aussi l'accompagnement humain des personnes. L'autre mission, c'est le soutien à nos collègues sapeurs-pompiers dans le cadre du retour à la normal."

Le déplacement en Belgique est l'une des dernières missions de l'utilitaire rouge de l'ONG. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Des pelles, des seaux et des bottes de pluie

A l'arrière de l'utilitaire rouge de l'ONG, il y a tout le matériel nécessaire. "Des pelles, des raclettes, des seaux, mais aussi des kits de communication, du matériel de soin, un poste médical avancé...", détaille Gilles, pompier à la retraite qui fait partie de ce premier voyage. "Il faut tout vérifier, ce n'est pas une fois sur place qu'il faut se rendre compte qu'on a oublié quelque chose."

Gilles a pris la direction de la province de Liège. © Radio France - Tommy Cattaneo.

En Belgique ou ailleurs, le "dénuement des populations est le même"

"Ce sont des situations que l'on connaît un peu pour les avoir déjà vécu à l'étranger", poursuit Jérôme Giron. "Une vague d'eau qui passe et qui laisse derrière elle de la boue et des gens démunis. Même si en Belgique nous ne sommes pas dans le contexte que l'on connaît dans les pays en voie de développement, le dénuement des populations est le même. Ils ont besoin d'accompagnement, de réconfort ou tout simplement de bras. On le fait en lien avec les autorités françaises et les autorités locales, on accompagne et on se met à disposition du dispositif sur place. On ne fait pas d'ingérence, on essaye de donner un coup de main par rapport à nos moyens et nos compétences."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce samedi, deux autres membres de l'ONG rejoindront leurs collègues déjà sur place en Belgique. Pompiers humanitaires français existe depuis 15 ans et a déjà réalisé 150 missions, en Haïti, à Madagascar ou encore récemment au Liban, après cette gigantesque explosion dans le port de Beyrouth en août 2020. Elle compte aujourd'hui 150 adhérents en France.