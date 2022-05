Intempéries en Mayenne : des comédiens utilisent leurs costumes pour nettoyer le château de Linières

Ils jouent le "Malade Imaginaire" de Molière depuis jeudi soir au château de Linières à Val-du-Maine. Les comédiens, réveillés par la pluie et l'orage qui se sont abattus ce vendredi 20 mai 2022, ont dû éponger l'eau qui coulait dans la grange et le théâtre.

Aux alentours de 7h30, les orages et les pluies se sont intensifiés dans le sud et l'est du département de la Mayenne. Au château de Linières, des comédiens ont eu un réveil agité : des coulées d'eau s'infiltraient dans le théâtre du château de Linières. Des grêlons ont aussi endommagé quelques toitures de l'édifice. Ce fût donc le branle-bas de combat pour toute la compagnie comme le raconte son directeur, et propriétaire du château.

"On a pas mal de casse comme dans la grange où l'on vient de finir les travaux, dans le théâtre. La toiture est mouchetée de trous parce que ça a explosé des ardoises. Les grêlons sont passés à travers la toiture. On a beaucoup d'eau dans les bâtiments et on continue à les entendre bouger et descendre petit à petit avec le vent. À 7h30, il a fallu attraper tout ce qu'on avait comme seau, comme bac, comme petite boîte, des saladiers même. Tout ce qu'on avait" raconte Julien Ostini.

"Avec les linges de la maison, on a protégé les bibliothèques, les piles de livres, les habits. C'est le chantier. Heureusement qu'on a de gros ateliers costumes et qu'on a beaucoup de tissus à disposition, parce qu'il y en a partout" termine le propriétaire du château de Linières. La représentation du "Malade imaginaire" prévue ce vendredi à 20h30 est pour le moment maintenue.