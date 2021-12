Une semaine après les intempéries qui ont frappé le sud-ouest, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce que l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour plus d'une centaine de communes des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. France Bleu fait la liste des communes concernées.

Intempéries : l'état de catastrophe naturelle reconnu dans les communes du Béarn et de la Bigorre

Les communes sinistrées par les inondations, les coulées de boue et les éboulements dans le sud-ouest seront indemnisées. Une promesse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanince vendredi 17 décembre, une semaine après les intempéries qui ont frappé les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, et les Landes. En tout, plus d'une centaine de communes sont concernées.

163 communes des Pyrénées-Atlantiques avaient demandé que soit reconnu cet état de catastrophe naturelle selon le dernier bilan des autorités. 27 dans l'arrondissement de Pau et 37 dans l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie. En tout, cet état a été reconnu dans 113 communes des Pyrénées-Atlantiques.

Les communes dans les Pyrénées-Atlantiques

Ahaxe-Alciette-Bascassan

Ahetze

Aldudes

Anglet

Arancou

Arbonne

Aressy

Arnéguy

Artigueloutan

Ascain

Ascarat

Asson

Aubertin

Aussurucq

Auterrive

Banca

Barcus

Bardos

Bassussarry

Bayonne

Béhorléguy

Béost

Bergouey-Viellenave

Bidache

Bidarray

Bidart

Bielle

Biriatou

Biron

Bourdettes

Buziet

Cambo-les-Bains

Came

Carresse-Cassaber

Castagnède

Ciboure

Coarraze

Denguin

Eaux-Bonnes

Escos

Espelette

Espiute

Gan

Garindein

Gère-Bélesten

Gestas

Gomer

Gotein-Libarrenx

Guiche

Halsou

Haut-de-Bosdarros

Hendaye

Herrère

Hours

Idron

Igon

Iholdy

Irissarry

Ispoure

Itxassou

Izeste

Juxue

Lahonce

Lahourcade

Larrau

Larressore

Laruns

Lasse

Lasseube

Lées-Athas

Léren

Lescar

Lescun

Licq-Athérey

Louhossoa

Louvie-Juzon

Louvie-Soubiron

Macaye

Meillon

Mendionde

Mendive

Mourenx

Navarrenx

Oloron-Sainte-Marie

Os-Marsillon

Osserain-Rivareyte

Ossès

Ousse

Parbayse

Pau

Saint-Dos

Sainte-Colome

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Saint-Goin

Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Martin-d'Arrossa

Saint-Pé-de-Léren

Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pierre-d'Irube

Sames

Sare

Sarrance

Soumoulou

Susmiou

Tabaille-Usquain

Trois-Villes

Uhart-Cize

Urepel

Urrugne

Urt

Ustaritz

Villefranque

Les communes dans les Hautes-Pyrénées