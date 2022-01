VIDÉO - Intempéries : la station de ski de Saint-Hilaire du Touvet, est-elle définitivement condamnée ?

Après les intempéries qui ont ravagé la station de ski de Saint-Hilaire du Touvet (Isère), les dégâts sont tellement importants que la question de réparer les pistes et le matériel se pose, reconnaît le président de la régie municipale.

Certaines pistes de ski de la station de Saint-Hilaire (Isère) sont littéralement fendues par des tranchées de plus d'un mètre de profondeur.

Sur les pistes de ski de la station de Saint-Hilaire du Touvet (Isère), les dégâts sont considérables. Les tuyaux de raccordement des canons d'enneigement au réservoir sont hors service, des glissements de terrains ont provoqué d'énormes tranchées sur les pistes, de la terre et des roches sont tombées dans le réservoir d'eau. Alors pour cette petite station de moyenne-montagne où la neige se fait de plus en plus rare au fil des ans, la question de réparer les dommages se pose.

Une épreuve de plus pour Saint-Hilaire

Abandonner le ski à Saint-Hilaire, "on s'est posé la question déjà à plusieurs reprises ces dernières années" admet Julien Lorentz. Président de la régie municipale, l'adjoint au maire des Petites Roches est chargé de la gestion du funiculaire reliant Lumbin au plateau, mais aussi de la station située à 1.000 mètres d'altitude. Après deux mandats consécutifs il le sait, "désormais, l'hiver ce n'est plus la période la plus importante de l'année pour la commune. Avec le funiculaire le plus gros du chiffre d'affaires d'ailleurs se fait l'été" poursuit l'élu.

La fermeture de la station après ces intempéries est difficile, mais ce ne sera pas non plus une catastrophe économique pour la commune. "Depuis des années déjà, le ski c'est une option, mais c'est une belle option en Chartreuse" tempère Julien Lorentz. "Rappelez-vous il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on avait un très beau manteau neigeux" ajoute le président de la régie municipale.

Pour l'adjoint au maire, "on ne peut pas dire que la station est déjà condamnée", même si "on sait bien que ce sera difficile". Pour Julien Lorentz, il faut d'abord "digérer les dégâts", écouter les experts qui se réuniront lundi en mairie de Lumbin pour discuter des travaux à venir sur le funiculaire et attendre la réponse des assurances. "Mais effectivement" reconnaît l'élu, "la question se pose".

Éboulement dans le réservoir d'eau de la station de Saint-Hilaire du Touvet (Isère). © Radio France - Dominique Clouzeau

Après les pluies très intenses, le manteau neigeux de un mètre de haut a totalement disparu à Saint-Hilaire (Isère). © Radio France - Dominique Clouzeau

Les tuyaux de raccordement des canons à neige ont été rompus. © Radio France - Dominique Clouzeau