Intempéries : "ne descendez pas dans les sous-sols", les consignes de la préfecture des Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Vous allez probablement entendre les sirènes retentir à partir de 14h ce dimanche. C'est la préfecture des Alpes-Maritimes qui les déclenchent à distance dans les communes équipées. L'objectif est bien d'alerter la population sur les risques liés à ces nouvelles intempéries qui touchent notre département, une semaine tout juste après un premier épisode déjà intense. Les centres commerciaux sont en cours d'évacuation et fermeront à 13h.

Quelles sont les consignes à respecter si vous restez chez vous ?

Les salles de cinéma et de spectacle sont également évacuées, comme les Casino et les musées de de Menton. Les manifestations sportives sont annulées et les Marchés de Noël fermés depuis ce matin. Bref, la consigne c'est de rester à la maison et de limiter au maximum les déplacements. Mais même à la maison, il y a des comportements à adopter pour éviter de vous faire surprendre. La préfecture les rappelle ce dimanche midi.

- Restez chez vous en étage, en dernier recours sur le toit.

- Ne descendez pas dans les sous-sols

- N'évacuez que sur ordre des autorités et emportez votre kit d'urgence

- N'utilisez pas votre véhicule

Antenne spéciale "intempéries" sur France Bleu Azur

Pour relayer les conseils, les consignes, les informations de la préfecture et des secours et vous accompagner tout au long de ce nouvel épisode pluvieux, France Bleu Azur passe en antenne spéciale "intempéries" ce dimanche après-midi.

Un numéro est également mis en service par la préfecture pour vous informer : 04.93.72.22.22.