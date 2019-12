Intempéries : Où sont situées les sirènes d'alerte en cas de plan Orsec ?

Alpes-Maritimes, France

Les 23 et 24 novembre, puis le dimanche 1er décembre, la préfecture des Alpes-Maritimes a fait déclencher les sirènes. Elles servent à appeler la population à rester chez elle en cas de risque majeur. Toutes les communes ne sont toutefois pas équipées de manière égale. Ce système d'alerte est en plein renouvellement.

reportage Copier

Le système d’alerte et d’information des populations

On compte dans le département 28 sirènes raccordées au système d'alerte de la préfecture (voir la répartition ci-dessous) mais le déploiement se poursuit, les communes de Valbonne et Villars sur Var viennent d'être équipées. Ces communes ont signé une convention avec les services de l'Etat. Les sirènes du SAIP (système d'alerte et d'information des populations) sont installées en cas de risque inondation suite à un épisode méditerranéen ou en cas de risque industriel. Le SAIP est un ensemble d’outils qui permet d’avertir la population d’une zone, d’un danger imminent et de l’informer sur la nature du risque et le comportement à tenir. Ces sirènes sont normalement testées chaque mois, le 1er mercredi à 12h15 afin de vérifier le fonctionnement. Quand sonnent les sirènes, la population doit appliquer les comportements réflexes de sauvegarde comme se mettre en sécurité et se tenir informé.

A Nice et Cannes, six sirènes raccordées

A Nice, à l'heure actuelle six sirènes sont raccordées au système d’alerte et d’information du public de la préfecture. Deux sirènes supplémentaires seront raccordées ce mois-ci (à la caserne Magnan et caserne Fodéré quartier du port), celle de Comte de Falicon au nord de Nice est hors-service pour le moment suite à un acte malveillant. Neuf autres sirènes font l’objet d’une demande de la Ville à la Préfecture pour raccordement au SAIP. La préfecture promet une couverture de la ville à 80 % l'an prochain.

A Cannes, six sirènes sont raccordées au système d'alerte et d'information des populations de la préfecture, il y en aura huit en 2020. Il y a aussi 240 hauts-parleurs installés sur des caméras et candélabres qui diffusent des messages en français et en anglias, un système d'envois de SMS, de nombreux panneaux informatifs.

Karin Topin-Condomitti, directrice générale adjointe des services Cannes Copier

Les sirènes à la charge de certaines communes

Pour les communes qui ne sont pas rattachées au système d'alerte et d'information aux populations, car non situées dans des zones considérées comme "à risque", ce sont les sirènes communales qui fonctionnent, les cloches des églises, les agents municipaux ou policiers qui donnent l'alerte en faisant du porte-à-porte.

A Peymeinade, commune d'un peu plus de 8000 habitants à l'ouest du département, la sirène vieille de 40 ans n'a pas retenti malgré les réparations les deux derniers week-ends, pourtant deux habitations ont subi des dommages dans le quartier de l'Appié. Pour sécuriser les habitants le maire débloque en ce mois de décembre 30 000 euros pour la remplacer par une nouvelle dernière technologie qui rayonnera plus largement sur la commune. Une dépense investie au détriment de la réfection de la voirie, jugée moins urgente.

Les sirènes du SAIP (système d'alerte et d'information des populations) :

=>Nice :

- Eglise Saint-Isidore,

- Ecole Jean Macé,

- Groupe scolaire Sainte-Hélène,

- Ecole de la Madeleine supérieure,

- HLM Saint-Roch,

- Ecole les Magnolias.

=> Mandelieu-la-Napoule :

- Centre culturel Esterel Gallery,

- Village vacances AGECROFT.

=> Contes :

- Mairie de Contes.

=> Saint-Laurent-du-Var :

- Conservatoire de Musique et d’Art dramatique.

=> Auribeau-sur-Siagne :

- Mairie d’Auribeau-sur-Siagne.

=> Antibes :

- Hôtel de Ville - Place Masséna,

- Caserne des pompiers - Avenue Jules Grec,

- Palais des Congrès.

=> Grasse :

- Mairie – Place du Petit Puy,

- Église Plascassier.

=> Le Cannet :

- Mairie Bd Sadi Carnot,

- Gymnase Maillan,

- Mairie Annexe Rocheville.

=> Cannes :

- École Mont Chevalier, 11 rue Jean Hibert,

- Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevalier,

- Palais des Festivals, boulevard de la Croisette,

- Nôtre-Dame des Pins.

=> Saint Cézaire sur Siagne :

- Mairie.