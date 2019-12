Intempéries : "Rejoignez les points élevés" ordonne le maire de Mandelieu-La-Napoule sur France Bleu Azur

Mandelieu-la-Napoule, France

"Je demande à tout le monde d'éviter le secteur de Mandelieu-La-Napoule, je demande aux habitants de rester chez eux et de gagner des points élevés", Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-La-Napoule, alerte ce dimanche soir ses habitants sur France Bleu Azur. L'inquiétude se porte notamment sur les cours d'eau qui sont dans ce secteur, la Siagne, le Béal ou le Riou, qui sont sur le point de déborder.

Les écoles fermées lundi à Mandelieu-La-Napoule

Le maire de Mandelieu communique également sur son compte twitter et indique que les écoles, les crèches et les collèges resteront fermés sur sa commune lundi. "Je demande à chacun de garder son calme et son sang-froid. Soyez toutes et tous extrêmement vigilants".