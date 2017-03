Intempéries : sécurité renforcée sur le rallye de Vaison-la-Romaine

Les rafales de vents et la pluie obligent les organisateurs du rallye de Vaison-la-Romaine à revoir leur dispositif de sécurité. Samedi matin il y a eu quelques dégâts autour du circuit. La météo de dimanche devrait être plus clémente.

Le vent et la pluie perturbent légèrement le rallye de Vaison-la-Romaine cette année. Des conditions rendues difficiles dès samedi avec des rafales de 90 à 110 km/h dans le nord du Vaucluse. Si aucune spéciale n'a démarré en retard, les organisateurs ont dû refaire un tour de piste pour s'assurer que tout dégât causé par la météo capricieuse ait bien été écarté.

"La pluie m'angoisse un peu" Partager le son sur : Copier

"Les panneaux d'interdiction de stationnement pour le public sont partis à cause du vent et il a fallu les retrouver" explique Alain Cuer l'organisateur et président du Team Vasio Romain. "Samedi matin il a fallu refaire toutes les spéciales. C'est comme ça. Pour mon premier rallye en tant que président je suis servis" (rires). Avant le départ, Ludovic De Luca, à bord d'une Ford Escort, a joué le rôle d'ouvreur pour constater les dégâts.

"Des branches d'arbres et des cailloux au milieu de la route. Certaines vignes ont dégueulé également sur les voies"

Côté pilote tout le monde redouble de concentration. À commencer par Angélique sur une Twingo R1 car le risque c'est d'abord l’aquaplaning. "Je ne suis pas une grande pilote donc je vais faire comme je peux. La pluie m'angoisse un peu. C'est la première fois que je sors la voiture et je n'ai pas fait d'essai, rien. On va la découvrir sous la pluie mais on va s'amuser quand même. J'ai des pneus-pluie neufs donc normalement cela devrait le faire" termine la pilote. Anaïs, sa sœur et copilote a dans ces conditions un rôle encore plus prépondérant. "On a froid, nous les copilotes sommes un peu mouillés parce que l'on doit sortir pour pointer. Je dois anticiper tous les virages qui pourraient être humides et les coulées de boues et d'eau" explique Anaïs. Pour assurer la sécurité les organisateurs ont dû appeler du renfort : quatre bénévoles en plus par épreuves.

Alain Cuer l'organisateur et président du Team Vasio Romain Partager le son sur : Copier

Ce dimanche, les 147 pilotes vont pouvoir souffler un peu : les quatre spéciales du rallye devraient se dérouler sans le vent mais avec de la pluie toute la journée d'après Météo France.