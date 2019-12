Intempéries : Un ehpad victime d'une coulée de boue à Pégomas, des résidents secourus

Pégomas, France

"Ce fut un grand stress pour le personnel et les résidents. Nous, gérants, étions en dehors de l'établissement qui était devenu un îlot inaccessible à cause des pluies diluviennes", racontent Alexandre Meyer et sa sœur gérants du Mas des Mimosas, unité de diététique et établissement médicalisé pour personnes âgées. C'est peu après 20 heures que l'accident est survenu, les pompiers étaient déjà dans un autre bâtiment de l'Ehpad pour un sous-sol inondé, quand ils ont été alertés par l'équipe de soins d'une coulée de boue, du côté de certaines chambres donnant sur la colline.

"Des résidents ensevelis extraits par les pompiers"

Dans l'une des chambres, un résident avait la moitié du corps enseveli, dans une autre la personne était dans son lit entourée de boue. Les pompiers ont dû casser une porte pour y accéder. Ils étaient une trentaine à intervenir de Pégomas, Grassse et Cannes-La-Bocca. Les résidents, âgés de plus de 80 ans, en état de choc ne sont pas blessés. Ils ont été pris en charge par des psychologues.

Alexandre Meyer raconte le sauvetage in extremis des pompiers : " les pompiers ont pu intervenir très rapidement et notre personnel de jour est resté toute la nuit auprès des 65 résidents évacués dans le bâtiment d'en face. De nuit on a cru que la structure du bâtiment était endommagée."

Le mur de soutènement a tenu mais la boue est passée par dessus depuis la colline. Trois chambres sont dévastées. Le maire de Pégomas s’est rendu sur place pour constater l’étendue des dégâts.

La coulée de boue sur l'Ehpad de Pégomas © Radio France - Marion Chantreau

Une chambre sinistrée de l'Ehpad © Radio France - Marion Chantreau

Pour la seconde fois depuis le 23 novembre, la commune de Pégomas est touchée par les intempéries. Elle a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les pluies du 23 novembre.

Les commerces de la route de la Fènerie ont également été inondés : des garages, un restaurant, une carrière, un magasin de matériel médical, un autre de matériel de construction. Presque tous les commerces de la zone d'activité restent fermés.