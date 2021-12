Intempéries : un quartier coupé du monde à Saint-Étienne-de-Baïgorry

Le soleil est de retour en pays basque, mais les stigmates de la tempête qui s'est abattue sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sont toujours là. À Saint-Étienne-de-Baïgorry, ce ne sont pas les inondations qui ont fait du mal, mais les quelques sources qui passent sous les routes, devenues très vite des torrents avec les précipitions records de jeudi 10 décembre. Le maire de la ville et son équipe ont passé le week-end à constater les dégâts. L'un des points critiques se situe au quartier Belixi. La seule route qui y mène est pratiquement coupée en deux.

24 habitants sans accès au reste du village

"Je ne peux plus passer, il y a huit maisons ici, au fond", indique Paul Arachéa, né au quartier. Il habite désormais dans le centre-ville de Baïgorry mais il retourne très souvent à sa maison d'enfance. "Ici il y a des jeunes et des gens plus âgés. Les jeunes travaillent dans différents endroits, en bas [dans le centre-ville, NDLR]. Sans cette route, ils ne se sont pas bien".

Jules Larramendy du Conseil départemental, le maire Jean-Michel Coscarat et Paul Arachéa tentent de trouver une solution pour démarrer les travaux au plus vite. © Radio France - Simon Cardona

Exemple avec cet habitant du quartier qui doit être hospitalisé lundi 12 décembre. Sa famille va devoir faire le premier kilomètre en voiture jusqu'à la route coupée, traverser à pied jusqu'aux pompiers, qui feront ensuite le reste du trajet.

"Tous les quartiers ont été touchés, avec énormément de dégâts", constate Christophe Polidori. Le responsable des services techniques à Baïgorry a les traits tirés. Depuis trois jours, lui et le maire font le tour de la commune pour évaluer les dégâts et recueillir les attentes des habitants. "À partir d'aujourd'hui, on va commencer à recenser tous les dégâts et essayer de dégager toutes les canalisations pour pouvoir nettoyer".

À ses côtés, Jean-Michel Coscarat assure qu'il "n'avait jamais vu ça", lui qui "a quand même 63 ans". L'édile se sent impuissant, avec ses 88 kilomètres de voirie communale à gérer. "Le problème, c'est que lorsqu'on fait des aménagements, donc des enrochements tels qu'ils sont préconisés, eh bien aujourd'hui on voit que les choses bougent. Donc, on a l'impression que c'est un éternel travail à refaire. [...] Quand on va sur un site tel que le quartier Belixi, où on a eu tant de dégâts, quand on voit qu'il n'y a pas d'autre issue que de constater que les gens sont coupés du monde. Ça montre bien qu'il y a des solutions à trouver et qu'on ne les a pas encore."

ÉCOUTEZ le constat d'impuissance fait par Jean-Michel Coscarat, maire de Saint-Etienne-de-Baïgorry Copier

Pour Jean-Michel Coscarat et son équipe, il faudrait que la police de l'eau leur permette de solidifier les travaux entrepris "avec un peu de béton". Une pratique interdite aux communes.

à lire aussi "L'état de catastrophe naturelle décrété jeudi", à Bayonne Gérald Darmanin rencontre les commerçants

200 mètres plus loin, un nouveau morceau de bitume a été emporté par les flots, tout le côté droit de la route. La chaussée a été refaite il y a deux mois.

La route menant au quartier Belixi a été endommagée à plusieurs endroits. © Radio France - Simon Cardona

La mairie de Saint-Étienne-de-Baïgorry a montré ces dommages au sous-préfet de Bayonne Philippe Le Moing-Surzur, venu constater les dommages, dimanche 12 décembre. Une visite de l'État qui devrait permettre l'accélération des travaux pour que la route soit réaménagée et accessible d'ici à quelques jours, au lieu des quelques semaines prévues pour des travaux classiques.