Intempéries : une équipe de la protection civile de la Dordogne en renfort dans le Var

Cinq membres de la Protection civile de la Dordogne sont arrivés en renfort des populations du Var, après les intempéries qui ont touché le département ce week-end. L'équipe bénévole est mobilisée en soutien aux populations jusqu'à dimanche, avec pour missions nettoyage et soutien psychologique.

Le Muy, France

Cinq membres de la Protection civile de la Dordogne sont en mission dans le Var depuis le lundi 25 novembre. Sollicitée par la fédération nationale, l'équipe de bénévoles devrait rester dans le département jusqu'au dimanche 1er décembre pour soutenir physiquement et psychologiquement les populations touchées par les intempéries meurtrières de ce week-end.

Soutien physique et psychologique

Parmi les cinq bénévoles périgourdins envoyés dans le Var, Jean-Michel Loubiat, le directeur départemental de la Protection civile de la Dordogne. "Nous somme dans la ville de Muy, dans une zone commerciale", décrit-il. Aux côtés des commerçants, l'équipe périgourdine aide à nettoyer les lieux, et à évacuer les marchandises détruites par les inondations. Une mission fatigante, tant physiquement que psychologiquement : "les commerçants sont très touchés, ils ont besoin qu'on les aide moralement", précise le directeur de l'association. "Pour nous aussi c'est difficile, en plus du travail, on est confronté à ce qui les touche de plein cœur", ajoute-t-il, tout en soulignant "l'accueil offert par ces naufragés".

Véhicules équipés

La Protection civile de la Dordogne est dotée de deux véhicules spécialement équipés en cas d'inondations ou de tempêtes, "dont un n'a été aménagé que la semaine dernière", précise Jean-Jacques Freneix, le président de l'association pour le département. Le premier véhicule dispose de tous les équipements pour aménager un hébergement d'urgence, dans un gymnase par exemple, alors que le second est dédier aux missions de nettoyage en cas d'inondation. Du matériel difficilement acquis, précise le responsable, qui rappelle que toutes les équipes sont bénévoles et que les dons manquent parfois pour permettre à l'association de remplir sa mission d'aide aux populations en difficulté.