Intempéries : Une personne sauvée à Cannes-la-Bocca, plusieurs cours d'eau sur le point de déborder

Des pluies très intenses s'abattent depuis 17h30 sur l'ouest des Alpes-Maritimes. Le Béal, la Siagne et le Riou menacent de déborder. Un homme qui s'était réfugié sur le toit de sa voiture à Cannes-la-Bocca a été secouru. Le point sur les intempéries qui touchent notre département.

Alpes-Maritimes, France

Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes interviennent en cette fin de journée dans le secteur de Cannes-la-Bocca. Une voiture en difficulté a été repérée avenue Pierre-de-Coubertin et un homme a été secouru alors qu'il s'était réfugié sur le toit de sa voiture. Un hélicoptère est parti en repérage justement dans le secteur de Cannes et de Mandelieu-La-Napoule, où les pluies sont les plus intenses depuis plusieurs minutes. "Ne vous déplacez pas!" a tweeté le maire de Mandelieu Sébastien Leroy.

La Siagne sur le point de déborder, comme le Béal et le Riou

A Mandelieu-La-Napoule, 48 foyers sont encore privés de courant à 19h. Le rez-de-chaussée de la résidence "Les 4 saisons" a été évacué, le long du Riou, qui menace de déborder, comme d'autres cours d'eau du secteur. Le Riou dépasse actuellement les 4 mètres 40 de haut alors que le seuil d'alerte est à 4m 20. Le Béal a également gonflé de 20 cm en moins de dix minutes. Enfin la Siagne serait aussi à un niveau inquiétant. Les trois cours d'eau sont en tout cas sous surveillance.

L'alerte rouge en vigueur jusqu'à 6h lundi matin

Ces fortes pluies vont arroser les Alpes-Maritimes jusqu'à 22h ce dimanche soir. Ensuite les précipitations vont faiblir jusqu'à 4h du matin. La vigilance rouge devrait être levée à 6h lundi matin annonce le directeur du cabinet du préfet.