Interdiction d'un concert néonazi dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges : "Pas chez nous, pas en France !"

Le soulagement pour le maire de Saint-Dié-des-Vosges après l'intervention du ministre de l'Intérieur sur l'organisation d'un concert néonazi dans son secteur. Gérald Darmanin demande aux préfets de six départements potentiellement concernés par la tenue d'un tel concert - dont le département des Vosges - de publier un arrêté d'interdiction ce jeudi.

"C'est une excellente nouvelle", réagit d'entrée de jeu Bruno Toussaint. "Depuis dimanche, nous sommes très très vigilants sur tout ce qui se passe. J'ai fait le tour de mes salles mises en location le week-end prochain pour m'assurer que les loueurs étaient bien des loueurs corrects et bien les gens pressentis. Dès lundi, on a mis aussi des contrôles sur toutes les friches industrielles de Saint-Dié. On a trois friches sur lesquelles les gens étaient susceptibles de se rassembler."

Vigilance quotidienne

Bruno Toussaint assure aussi maintenir "une vigilance tous les jours de manière à ne pas avoir de surprise désagréable ce week-end. On n'est pas à l'abri de fausses informations ou de faux renseignements. On tient à tout prix à ce que ce concert n'ait pas lieu en Déodatie".

L'annonce de la présence de groupes de musique de la mouvance néonazie a quelque peu troublé les habitants. "J'ai eu pas mal d'appels de Déodatiens ou de gens que j'ai croisés en me disant : Monsieur le Maire, faites tout pour que ça n'ait pas lieu à Saint-Dié, ni dans les Vosges, nulle part." Bruno Toussaint rappelle que "la Ville de Saint-Dié-des-Vosges a été détruite à plus de 50% par les nazis, on a de très mauvais souvenirs. On ne va pas remettre ça !

Pour l'élu, "les gens sont très très sensibles. Pas chez nous, pas en France. On n'en a pas besoin".