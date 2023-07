Interdiction de baignade : évitez à tout prix les spots interdits cet été selon Voies Navigables de France

Elles constatent chaque été des baigneurs dans des zones dont elles ont la responsabilité, et pourtant interdites à la baignade. VNF (Voies Navigables de France) lance une nouvelle campagne de pédagogie à destination notamment des jeunes de moins de 25 ans. Afin de leur rappeler l'importance du respect des règles, même quand la tentation de se baigner est grande.

De la pédagogie

Si 1 000 jeunes de moins de 25 ans meurent chaque année de noyade en France, environ 40% le sont dans des rivières, des canaux ou des plans d'eau pourtant interdits. "On peut encourager nos jeunes à trouver des endroits autorisés car il faut rappeler que c'est très dangereux dans un canal ou une rivière, quand ce n'est pas aménagé", confie Sophie-Charlotte Valentin, directrice territoriale Nord-est de VNF, qui compte surtout faire de la pédagogie auprès du public le plus jeune.

Une des affiches de la campagne - VNF

Ainsi, une campagne, notamment en ligne, est lancée ces jours-ci, avec une série d'affiches qui seront déployées prochainement à proximité de lieux réputés pour accueillir des baigneurs en saison estivale. Car même si on ne se rend pas compte, le danger est partout. "Dans les rivières, on ne voit pas le fond. Et beaucoup de jeunes sautent des ponts sans voir ce qu'il y a dessous. Mais on peut avoir des piles de pont ou des rochers. De même que dans les canaux : on a l'impression qu'il n'y a aucun courant mais on a tout un système qui permet aux écluses de fonctionner et qui provoque des courants très forts quand il s'active", décrit Sophie-Charlotte Valentin.