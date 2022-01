Interdiction de danser dans les bars : "un coup de poignard" pour le gérant du 100% Latino à Dijon

Plus aucune musique ne sort du 100% Latino depuis mi décembre. Depuis les mesures annoncées par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19 : l'établissement dijonnais est comme tous les autres bars du pays soumis à l'interdiction de danser. "Un coup de poignard" pour le gérant des lieux, Alfredo Gladone, car "sans danse, il n'y a personne chez nous car ce n'est pas un lieu neutre, mais un bar de nuit et dansant dans lequel ma clientèle vient pour s'amuser." Résultat, le patron a fermé son bar et a dû mettre ses trois salariés en congés et est en attente de réponses car financièrement ça devient très compliqué.

Alfredo Gladone, le gérant du 100% Latino à Dijon, l'établissement est fermé depuis l'interdiction de danser dans les bars. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des habitués en "manque" de danse

Avec cette fermeture, les cours de salsa dispensés par une association tous les mercredis soir ont aussi été annulés. Au grand regret des habitués pour qui venir danser est vital. C'est le cas de Cyril, un passionné de danses latines, et en particulier de la Bachata, une danse dominicaine traditionnelle. Pour ce dijonnais habitué du 100% Latino où il vient très régulièrement depuis une dizaine d'années, cette interdiction de danser c'est très dur à vivre. "On est tristes pour l'établissement et inquiets pour son on avenir et puis c'est un vrai manque car dans mon approche personnelle, la danse c'est nécessaire."

"Ne pas pouvoir danser c'est un coup dur pour le moral des gens" -Cyril un habitué du bar 100% Latino à Dijon

Sans danse: moins de moments de convivialité

Même constat et regret pour Florence, la présidente de l'association La Chouette en bal qui propose à Dijon des cours de danse folk depuis cinq ans. Comme les autres, c'est difficile de faire avec cette interdiction de danser, du coup pas de assemblement festif pendant les fêtes de fin d'année. "Il y a une perte de lien immense, avec tous ces bals annulés, ce sont autant de moments de convivialité que l'on perd." Car pour la responsable de l'association, "la danse c'est un moment où on laisse les soucis au placard et où on vient pour se faire plaisir et rencontrer des gens, en dehors de la famille."

La bonne nouvelle de ce début d'année pour La Chouette en Bal, c'est que les cours du lundi à la Maison des associations à Dijon ont repris le 7 janvier 2022. L'association dijonnaise qui subit toutefois de plein fouet la crise puisqu'en deux ans les adhésions ont fondu, et sont passées de plus d'une centaine à une quarantaine ce début d'année.

En revanche pour le 100% Latino, la fermeture reste de mise, au moins jusqu'au 24 janvier 2022, date de la prolongation décidée par le gouvernement pour les discothèques.