Interdiction de la chasse le week-end : promeneurs et chasseurs sont divisés dans l'Indre

Les tensions entre chasseurs et écologistes sont à nouveau avivées par un nouvel accident de chasse ce samedi en Ille-et-Villaine. Un automobiliste a été grièvement blessé par balles entre Rennes et Nantes; un chasseur se trouve en garde à vue. De quoi relancer le débat autour de la proposition du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, qui préconise l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, périodes pendant lesquelles les familles et promeneurs sont plus nombreux à aller faire un tour en forêt. Dans l'Indre, la proposition divise.

Des promeneurs pas toujours rassurés

Chez les promeneurs croisés en forêt du Poinçonnet ce lundi, on en convient majoritairement : se balader sur les petits sentiers n'est pas toujours rassurant. "Justement, on a pris l'allée et on s'est dit : 'tiens, j'espère qu'il n'y a pas de chasse aujourd'hui, et qu'on ne vas pas avoir de soucis" raconte Agnès, qui vient de finir sa promenade. Un peu plus loin, Mélissa, maman de deux enfants de 5 et 8 ans confie également y penser : "En tant que maman je me pose la question, si je suis avec mes enfants je ne suis pas forcément rassurée (...) On ne peut pas fermer les yeux sur les accidents qui ont lieu, ça c'est sûr". Cette mère pencherait plutôt en faveur d'une interdiction de la chasse le week-end; un avis qui n'est pas nécessairement partagé par le reste de la famille. "La semaine les gens travaillent, ils faut bien quand même qu'ils [les chasseurs] puissent exercer leur loisir. Ca reste un loisir" commente le grand-père Pierre. Le papa Julien, lui, plaide pour une bonne entente entre chasseurs et promeneurs : "interdire en forêt domaniale pourquoi pas ? mais en forêt privée chacun chasse où il a envie".

Le président de la Fédération des chasseurs de l'Indre dénonce "la démagogie" de la proposition

Chez les chasseurs, la proposition de Yannick Jadot fait évidemment bien plus grincer des dents. "C'est de la pure démagogie" dénonce Gérard Génichon, président de la Fédération de chasse de l'Indre. "_Supprimer la chasse le week-end, c'est supprimer une conquête traditionnelle du monde ouvrier, à savoir le droit de chasse pour tout le monde. Donc c'est un retour contre l'histoire qui n'est pas pertinent du tou_t" argumente le représentant des chasseurs dans le département. Gérard Génichon reconnaît "un problème d'imprudence général", et du côté des promeneurs et automobilistes, et du côté des chasseurs. Pourtant, selon lui, il n'y a pas grande chose à faire de plus du côté des chasseurs; "on a rendu obligatoire le gilet orange pour être vus, on rend obligatoire de mettre des pancartes en place pour prévenir les actes de chasse en cours, on ne tire pas sur les chemins, on ne poste plus personne maintenant au bord des routes" énumère le président départemental de la Fédération des chasseurs.

Selon Gérard Génichon, annuler la chasse le week-end, c'est aussi mettre à mal la "régulation" par exemple de la population de sangliers, et amplifier potentiellement les collisions entre gibier et voitures sur les routes. Des accidents peu documentés, sur lesquels il est donc difficile de donner des statistiques. En revanche, pour ce qui est des accidents de chasse, ils sont en baisse sur les 20 dernières années selon une étude de la Fédération nationale de la chasse et l’Office français de la biodiversité : les accidents de ce type auraient baissé de 41% entre 1999 et la saison de chasse 2019/2020. Il n'empêche, 11 personnes sont mortes en France la saison dernière.