Interdiction de la chasse le week-end : une décision inappropriée pour les utilisateurs de la forêt en Corrèze

Vendredi dernier, le candidat Europe Ecologie les Verts à la présidentielle, Yannick Jadot, a affirmé qu'il voulait interdire "la chasse le week-end et les vacances scolaires." Il s'appuie sur les accidents touchant les particuliers, dont deux récemment. Yannick Jadot veut qu'on puisse "se balader dans la nature", "sans avoir peur de se faire shooter au bout du chemin".

Une mesure qui est loin de satisfaire les usagers de la forêt en Corrèze, et pas seulement les chasseurs. Jean-Marc Chirier préside l'association "Dordogne de village en barrage", qui gère les chemins de randonnée entre Bort-les-Orgues et Argentat. Il juge la proposition de Yannick Jadot "arbitraire et inapropriée. Tout le monde peut-être sur le même territoire et sans pour autant se battre. La nature appartient à tout le monde."

Ce dernier, commele président de la Fédération des Chasseurs, Robert Madupuy, comprennent les appréhensions de certains "randonneurs du dimanche" mais "l'accident n'est pas inévitable. Mais les chasseurs ne sont pas des guerriers. Malheureusement les bons paient pour les mauvais. On a des extrêmes en tout, vous savez on a des randonneurs qui se permettent de passer à des endroits où ils ne devraient pas", poursuit Jean-Marc Chirier, qui s'interroge : "Est-ce que les gens vont pratiquer la randonnée systématiquement dans un bois et non sur un chemin (ndlr : chemin balisé). A moins d'être ramasseur de champignons et là c'est un autre sujet !"

Ce dernier reconnaît le "problème des accidents". Sans le minimiser, il en appelle à une pratique raisonnée et raisonnable de la chasse. "Mais de là à l'interdire ! Ils vont chasser quand les chasseurs ? L'interdiction n'est pas la solution." Cela sous entendpour Jean-Marc Chirier une pratique bien identifiée, signaler par exemple une battue : "La personne qui va randonner et qui s'aperçoit qu'il y a une battue en cours, je ne la vois pas aller au-delà." Il insiste aussi sur la chasse interdite en 4X4 ou avec le portable, "on en croise tous les week-end. Malheureusement il y a une minorité et les accidents arrivent dans cette minorité là".

Une vision parisienne

Le partage de la nature se passe plutôt bien, même très bien en Corrèze rajoute le président de la Fédération des Chasseurs, qui dénonce une vision parisienne ! "Il y a des dialogues importants entre tous les randonneurs, promeneurs, les chercheurs de champignons. L'espace est assez important". Robert Madupuy explique qu'en Corrèze il existe beaucoup de balisage indiquant une chasse en cours. Les grands clubs de randonnée pédestre ou cycliste doivent de rapprocher les communes traversées. Les mairies communiquent ensuite les parcours aux ACCA.

Robert Madupuy s'inquiète lui aussi de ce que pourrait provoquer cette mesure : "Beaucoup de chasseurs travaillent et s'ils ne peut pas aller à la chasse le week-end, je pense que ça pourrait être quelque chose de compliqué."

"La chasse est beaucoup critiquée par les gens qui ne la connaissent pas, et qui ne connaissent pas le travail fait par l'ensemble des chasseurs. Elle est d'autant plus attaquée par rapport aux derniers accidents, que je regrette fortement. Malgré tout on n'arrivera pas à un risque zéro, même si je déplore fortement ces accidents".

En Corrèze, la Fédération de la Chasse recense 8.500 chasseurs. Le dernier accident mortel remonte à 2016, la victime accompagnait un chasseur lors d'une battue aux sangliers.