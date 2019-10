Interdiction de la corrida aux mineurs : mise à mort du monde taurin ?

Pays Basque, France

Elle l'avait annoncé il y a déjà quelques temps, Samantha Cazebonne, député LREM des français établis hors de France l'a confirmé ce jeudi lors d'un colloque sur la protection de l'enfance : elle va déposer une proposition de loi interdisant aux mineurs de moins de 16 ans l'accès aux arènes et aux combats de coqs. Mais le monde taurin ne l'entend pas de cette oreille.

Risque de traumatisme

Selon les opposants, les corridas engendrent un risque de traumatisme ou d'accoutumance à la violence pour les enfants. Samantha Cazebonne propose donc d'introduire une disposition après l'article 227-21 du code pénal pour interdire ces spectacles aux mineurs. "Les enfants voient des choses infiniment plus terribles au journal télévisé tous les soirs à 20 heures" ironise Yves Ugalde, président délégué de l'Union des villes taurines de France.

Une loi d'exception

"Il s'agirait ni plus ni moins d'une loi d'exception !" s'insurge Yves Ugalde. "On considère qu'une communauté, en l'occurrence les aficionados n'auraient pas la possibilité d'avoir une autorité parentale sur ses propres enfants" poursuit celui qui est aussi adjoint au maire de Bayonne, "et que la loi déciderait à la place des parents ce qui est bon ou pas d'aller voir avec ses enfants".

© Radio France - Oihana Larzabal

En 2019, dix départements de l'hexagone autorisent les corridas.

L'Union des villes taurines de France regroupe 50 communes possédant des arènes. Elle dispose d'un budget de fonctionnement annuel avoisinant les 300 000 euros.