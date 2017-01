Interdiction de la fessée : trois questions à François-Michel Lambert, député EELV des Bouches-du-Rhône

La fessée, c'est fini ! Depuis le 22 décembre et la loi "égalité et citoyenneté", il est interdit de donner une fessée à son enfant. A l'initiative de ce texte, trois parlementaires dont François-Michel Lambert, député écologiste des Bouches du Rhône. Il était ce mardi matin l'invité FB Bourgogne.

Un enfant a qui on donne la fessé est-il un enfant battu ?

Ce n'est pas comme cela qu'il faut voir la question. L'idée c'est qu'à aucun moment jusqu'à aujourd'hui, la société française n' a mentionné que l'éducation parentale devait privilégier l'échange et le respect de l'enfant, comme on respecte les adultes. Jusqu'à présent, on était en France sur un droit de 1819 qui pense qu'il faut dresser les enfants et utiliser la violence pour l'éducation. Moi, j'ai découvert que l'éducation devait s'éloigner de la violence vers l'âge de 45 ans. Je vois cette loi plutôt comme un chemin positif qu'une interdiction.

Cette loi n'est assortie d'aucune sanction pénale. Celle ne limite-t-elle pas son efficacité ?

Au contraire, c'est sa force. Il s'agit d'interroger les parents sur l'éducation et ces moments difficiles et de se demander s'il n'y a pas une autre façon d'éduquer un enfant que par une claque ou une fessée. Je le dis tout simplement : durant ma première partie de vie, j'ai eu des enfants relativement tôt et j'étais plutôt sur la violence éducative qu'elle soit psychique ou éducative. Et puis durant ma deuxième partie de vie, j'ai rencontré une autre personne qui m'a expliqué que l'on pouvait construire une autre relation avec les enfants. Je peux vous dire que j'y ai beaucoup gagné que mes enfants y ont beaucoup gagné également.

Donner une fessée, c'est un échec de l'autorité parentale ?

Oui, quelque part.