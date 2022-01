Interdiction de la vente de fleurs de CBD: "ringard et absurde" pour la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho

C'est devant CBD Corp's une boutique ouverte en novembre 2021 à Saint-Maixent-l'Ecole qu'une dizaine d'écologistes se sont retrouvés ce vendredi 21 janvier. Engagés dans la campagne de Yannick Jadot à la présidentielle 2022, ils dénoncent la décision du gouvernement d'interdire la vente de fleurs et de feuilles de CBD. Une affaire portée devant le conseil d'Etat alors que de nombreuses boutiques se sont montées en France.

"Le CBD est devenu un produit de consommation courante pour de nombreuses Françaises et Français. C'est une sorte de tisane relaxante donc on n'est pas du tout sur un stupéfiant, on est sur une plante qui n'a pas d'effet psychotrope", rappelle Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et porte-parole du candidat Yannick Jadot. "C'est complètement ringard et absurde d'interdire ce produit qui donne lieu aujourd'hui en France au développement d'une filière, à la création de nombreuses boutiques comme ici à Saint-Maixent-l'Ecole", poursuit-elle.

De nombreux produits sont faits à base de CBD. © Radio France - Noémie Guillotin

Le gérant Thibaud Fraigne est en effet inquiet. "La vente fleurs de CBD et les infusions représentent plus de 50% de notre chiffre d'affaires donc je réfléchis peut-être à fermer boutique". Boutique qu'il a ouvert le 20 novembre 2021.

Un produit qui a un énorme potentiel pour les filières agricoles

"En plus on est sur un produit qui a un énorme potentiel pour les filières agricoles puisqu'en Deux-Sèvres ça fait longtemps qu'on produit du chanvre et on pourrait tout à fait produire davantage de CBD et de fleurs de CBD", estime Delphine Batho qui défend également le côté vertueux du chanvre. "C'est une plante qui n'a pas besoin d'eau, pas besoin d'engrais, elle décompacte les sols donc elle a toute sa place dans les rotations".

On a des perspectives en France à côté desquelles on est en train de passer.

Je suis pour la légalisation du cannabis récréatif

Autre décision "absurde" selon la porte-parole du candidat écologiste, elle concerne le cannabis thérapeutique pour les malades de la sclérose en plaque par exemple. "Il y a une expérimentation qui est en cours faites avec des produits importés alors qu'on a des agricultrices et des agriculteurs qui sont prêts à produire en lien avec les laboratoires pharmaceutiques par rapport à des exigences de qualité et de sécurité".

Par ailleurs, comme Yannick Jadot, Delphine Batho est favorable à la légalisation du cannabis récréatif. "On voit bien que son interdiction n'a pas résolu les problèmes de santé publique qui sont posés autour de sa consommation. Une légalisation encadrée permettrait d'avoir une vraie politique de santé publique mais aussi de casser des réseaux d'économie souterraines qui prospèrent sur la prohibition".