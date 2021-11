Interdiction de manifester samedi contre le pass sanitaire dans le centre de Belfort

La préfecture du Territoire de Belfort annonce interdire localement la manifestation anti pass sanitaire prévue samedi 20 novembre à Belfort. Le centre-ville est concerné par cette interdiction :

Faubourg de France, entre le Faubourg de Montbéliard et l’intersection de la rue des Capucins et de la rue Michelet

Rue Pierre Proudhon et rue Jules Vallès

Place du Forum et ses abords.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La dernière manifestation contre le pass à Belfort, le samedi 6 novembre, non déclarée, avait été émaillée de plusieurs incidents dans les locaux du journal l'Est Républicain et par une intrusion dans la bibliothèque municipale qui avait été dégradée.

La préfecture promet de nouvelles mesures d'interdiction à venir dans les "semaines à venir" sur les espaces publics concernés par "les festivités familiales de fin d'année".