Interdiction de se promener torse nu, La Grande-Motte fait une piqûre de rappel

A la Grande-Motte il est interdit de déambuler et d'entrer dans les commerces torse nu ou en maillot de bain. L'arrêté date de 2008 mais de nombreux vacanciers ne sont pas au courant, la ville a donc décidé de faire une campagne d'affichage dans les prochains jours. Une quinzaine de panneaux seront installés dans la station ( voir affiche ci-dessous) pour rappeler la règle à respecter.

ⓘ Publicité

Une demande des commerçants

Cet arrêté ce sont les commerçants qui l'ont réclamé, à force de voir des clients en tenue très légère pousser la porte de leurs boutiques. "Les gens ne se baladent pas torse nu, en maillot de bain voir en string dans les rues de Montpellier alors pourquoi le font-ils ici " s'interroge Julia Delolme qui tient la boutique Kiwi sur les quais.

Abdel lui ne voit pas le mal, il déambule en maillot de bain, torse nu avec une grosse bouée sous le bras, il ne savait pas que c'était interdit " je suis à 500 m de la plage , là bas je peux enlever mon tee-shirt et pas ici c'est ridicule"

Une poignée de contraventions chaque été

Chaque saison entre 1200 et 1500 avertissements sont dressés. L'amende peut aller jusqu'à 150 euros ( c'était 38 euros avant) mais elles sont rares selon Jean-Michel Weiss patron de la police municipal "la plupart des personnes acceptent d'enfiler un tee-shirt si on leur demande, on ne verbalise que les récalcitrants, ceux qui disent je suis en vacances je fais ce que je veux"

Lorsqu'il a été mis en place cet arrêté a plusieurs fois été contesté. La ville a donc revue sa copie, désormais il ne court plus toute l'année mais seulement d'avril à octobre, il n'est donc plus attaquable.

loading

loading